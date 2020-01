El colista gasta en un fichaje casi la mitad del presupuesto del Mallorca

El fichaje de Raúl de Tomás por el Espanyol es el mejor ejemplo de las dificultades a las que tiene que hacer frente el Real Mallorca con sus rivales en la lucha por la permanencia. El club de Cornellà, colista con once puntos, ha invertido la friolera de veinte millones de euros en el fichaje de Raúl de Tomás, que llega procedente del Benfica. Esta cantidad, la mayor que ha pagado el Espanyol por un futbolista en su historia, supone casi la mitad del presupuesto del Real Mallorca, que asciende a unos 50 millones.

El Espanyol ya fichó a principios de temporada al delantero argentino Matías Vargas por diez millones de euros por el ochenta por ciento de sus derechos al Velez Sarfield. Y Abelardo, tercer entrenador de la temporada, que el pasado sábado debutó con un empate ante el Barcelona, ha pedido el fichaje de Ángel, delantero del Getafe, que tiene estipulada una cláusula de rescisión de diez millones de euros.

El Mallorca no puede moverse ni de lejos en estas cifras, del todo prohibitivas, entre otras cosas por que cuenta con el límite salarial más bajo de toda la categoría, 29,9 millones de euros. El Espanyol es el décimo club con el límite salarial más alto, casi 69 millones de euros. El Leganés, el otro equipo que se encuenta en plazas de descenso, tiene un límite salarial de 52 millones, 23 más que el Mallorca.

En estas condiciones de clara desventaja, la secretaría técnica de la entidad mallorquinista busca reforzar la plantilla en este mercado de invierno para que el equipo sea más competitivo. El club busca un lateral izquierdo que ocupe la banda de un Lumor que no convence a Moreno, un centrocampista y un extremo. Dispone de veinte días para fichar.

El vicepresidente del Espanyol, Carlos García Pont, afirmó ayerque no descarta más movimientos en el periodo de fichajes de enero. El directivo dejó la puerta abierta a más entradas o salidas. "Hay cosas encima de la mesa, aunque no hay nada firmado. Las cartas están abiertas y se están jugando las partidas. Esto cambia rápidamente", indicó el ejecutivo espanyolista, dispuesto a realizar el desembolso que haga falta para evitar el descenso a Segunda. Para ello, con los apenas once puntos que figuran en su casillero, el equipo se verá obligado a realizar una segunda vuelta de Liga Europa.

Cuestionado por las opciones de la permanencia del primer equipo, el vicepresidente se mostró convencido de las opciones de la plantilla en esta segunda vuelta. "Si eso es una locura, yo estoy loco, pero no creo que lo sea", dijo.



De Tomás

Por su parte, Raúl de Tomás afirmó durante su presentación como nuevo futbolista del Espanyol hasta 2026, que ser "el jugador más caro de la historia del club" es algo que le "motiva" y le llena "de responsabilidad". "Desde que hablé con el club he recuperado la ilusión y las ganas. No quiero pensar en el pasado y asumo con responsabilidad que soy un futbolista importante en la actual plantilla", señaló.

De Tomás insistió en que el proyecto blanquiazul le transmite "mucha confianza". "Soy muy agradecido y agradezco que hayan realizado un gran desembolso por un futbolista como yo. Me gustaría ser un gran personaje en la historia que el club quiere hacer", destacó.

El madrileño se definió como un profesional "muy competitivo". "No me gusta perder a nada", aseguró, y comentó que tener un contrato largo es "importante" y "lo mejor para las dos partes". "Mi idea es hacer historia aquí y lograr cosas para el Espanyol", concluyó el delantero.