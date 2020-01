Fabricio: "La racha del Zamora habla sobre el peligro que tienen"

Vuelve la Copa del Rey y el Mallorca ha cambiado el chip para medirse al equipo de moda en España, el Zamora, que milita en Tercera División y es el mejor conjunto de Europa junto al Liverpool con 58 puntos de 60 posibles. Fabricio Agosto, que con toda seguridad será titular defendiendo la meta bermellona, no se fía de su próximo rival: "Sus números hablan del peligro que tienen. Va a ser complicado, están haciendo las cosas bien. Son un gran equipo y para ellos es un extra de motivación poder enfrentarse a grandes equipos y si pasan poder jugar contra los que disputan competiciones europeas".

Ante El Álamo, en primera ronda, el conjunto mallorquinista pasó muchos apuros y se vio superado en varias fases del encuentro por su rival. Fabricio espera un partido similar en el estadio Ruta de la Plata. "El Álamo nos lo puso muy difícil y sabemos que vamos a encontrarnos un partido parecido, difícil, por eso lo estamos preparando de la misma manera. Tendremos que dar todo para poder pasar de ronda", ha asegurado. "Sería una decepción y una tristeza no poder pasar más eliminatorias", ha añadido.

Fabricio ha advertido al equipo de que no pueden relajarse si quieren tener opciones de avanzar en el torneo: "No podemos tener ni la más mínima relajación o sentirnos en algún momento superiores al contrario. Al contrario, tenemos que tener puestas todas las alarmas porque ya se ha visto lo que ha pasado en la ronda anterior, con equipos de primera y segundas eliminados".

El guardameta canario, conocedor de este tipo de formato tras su paso por el fútbol inglés, ha afirmado que le hace "ilusión" poder disputar el torneo: "Es una competición bonita en la que podemos tener más minutos los menos habituales, pasar de ronda y enfrentarnos a grandes equipos, nos hace mucha ilusión. Es bonito competir a un partido y le da más posibilidades a los equipos de categorías inferiores. El Álamo me sorprendió el recibimiento, que habían preparado una fiesta por si pasaban€ Cuando terminó el partido aplaudí a la afición por no parar de animar todo el encuentro. Me gustó mucho el ambiente".

Con el Mallorca en puestos de descenso, el portero espera que el encuentro ante el Zamora les ayuda a girar un poco la situación. "Nos puede ayudar mucho. Cuando veo a mis compañeros me siento muy orgulloso de ellos, por que lo dan todo. Es un muy buen grupo, se parten la cara uno por el otro. Ojalá podamos pasar de ronda y no digo que venga bien para coger confianza, porque la tenemos, pero si conseguir esa pizca de fortuna para poder llevarnos los partidos y conseguir más puntos de los que tenemos", ha destacado.

Fabricio, que apenas ha disputado 180 minutos repartidos entre Liga y Copa, ha reconocido "ser muy feliz" en el Mallorca. "Estoy encantado de estar aquí. Los compañeros, el staff, los empleados del club...No puedo ser más feliz. Obvio que a uno le encanta jugar, no es que sea conformista, pero ahora mismo mi prioridad es ayudar al equipo, disfrutar y tener una sonrisa que la había perdido y aquí la he recuperado", ha concluido.