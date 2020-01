Vicente Moreno: "Los jugadores van al límite y no se les puede pedir más"

Take Kubo controla el esférico ante la mirada de Gámez y Dani Rodríguez.

"Un error nos ha costado el gol". Con estas palabras resumió Vicente Moreno, técnico del Real Mallorca, el partido que su equipo disputó ayer ante el Granada. El valenciano ya no se calla ante los errores arbitrales y volvió a referirse a ellos como "esos factores externos" que entran dentro del juego y que decantan un resultado. Pese a todo, Moreno no buscó excusas y reconoció que la "falta de contundencia" sigue siendo la gran asignatura pendiente de sus pupilos.

"Un resultado negativo es una suma de factores no favorables. Algunos dependen de nosotros, otros del rival y por último interfieren también unos factores externos que no nos están influyendo favorablemente", resumió el de Massanassa. "Nos ha faltado convencimiento en el inicio de la primera parte, pero en la segunda hemos sido mucho mejores que ellos aunque no hemos sido capaces de encontrar el resultado. Los jugadores se han dejado todo y hacen todo lo que pueden, solo un error nos ha costado el gol", precisó.

Sobre el cambio en el dibujo, Moreno se explicó: "Hemos introducido variantes teniendo en cuenta todos los factores. Quizás ha habido un momento de dudas en el primer periodo con la espalda de Lago, pero creo que poco a poco nos hemos ido asentando. Cuando hemos encontrado lo que buscábamos no hemos sido capaces de crear un peligro real".



La primera vuelta



A modo de resumen de la primera vuelta, el técnico bermellón aseguró que "todo lo que sea estar entrando o saliendo de descenso es positivo", aunque reconoció que le gustaría tener "muchos más puntos". "Creo que merecemos tener más por el rendimiento de los jugadores", resumió.

El valenciano se mostró "encantado con el trabajo de los jugadores" porque "van al límite y no se les puede pedir más", aunque reveló que todavía tienen "margen de mejora".

"La plantilla cada semana compite y hay que tener en cuenta que el equipo está mejor que algunos rivales en puntuación. Sabemos dónde estamos, quiénes somos y de dónde venimos. En la segunda vuelta harán falta más puntos que en la primera, pero sabemos que nuestro sino es sufrir, vamos a tener que sufrir hasta el final", zanjó el preparador mallorquinista en la rueda de prensa posterior al partido.