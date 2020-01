Nada nuevo en el nuevo año para el Real Mallorca

Nada ha cambiado en este 2020 en el Real Mallorca. Para el conjunto bermellón jugar a domicilio sigue siendo un castigo. El equipo de Moreno cayó este mediodía injustamente ante el Granada (1-0) y lo hizo con la cabeza alta. Pero tanto da. En el casillero de LaLiga nadie computa los méritos, que en el Nuevo Los Cármenes fueron bastantes para los rojillos; en este juego se miran los puntos y esos son más bien pocos a favor del Mallorca.

Un error defensivo, casi el único de los bermellones en todo el partido, le bastó a los andaluces para romper con su desastrosa racha. Montoro no perdonó y batió a Manolo Reina en el 23. El Mallorca no bajó los brazos y asedió a su rival durante la segunda parte, en la que fue muy superior, pero el muro nazarí soportó la avalancha y hundió, más si cabe, a los rojillos, quienes cierran la primera vuelta del campeonato con un bagaje demasiado corto para las pretensiones de la permanencia.

El año nuevo vino acompañado de un cambio de sistema en el dibujo de Moreno que, visto lo visto, no cuajó según lo esperado. El técnico valenciano se vio obligado a alinear al Cucho Hernández y Josep Señé, pero sorprendió con casi un inédito Sedlar en defensa de tres y con Fran Gámez y Lago Junior de carrileros. El mensaje a la dirección deportiva era claro: Baba Rahman no está y Lumor no basta.

El cambio de sistema trastocó los planes del equipo, algo desorientado durante los primeros minutos y que intentó potenciar su versatilidad en la zona ofensiva jugando al contragolpe. Con el paso de los minutos los bermellones fueron asimilando el sistema y alargando líneas, aunque la posesión del esférico llevaba el selló nazarí.

Del primer fallo en defensa sacó provecho el Granada. Soldado ganó la espalda a los centrales bermellones, rompió el fuera de juego y cedió a un Montoro que, sin marca, anotó a placer su primer tanto en la máxima categoría del fútbol español (min. 23). El daño estaba hecho y la estadística no invitaba a la confianza. Al conjunto andaluz no le remontan un partido desde que Diego Martínez dirige las filas nazarís, eso hace ya 62 partidos.

Moreno estaba obligado a ajustar líneas al descanso, revestir el espacio que Lago Junior dejaba en defensa e inyectar un chute de adrenalina en la zona ofensiva, pero su única aportación fue cambiar de banda a los laterales, Fran a la izquierda y Lago a la derecha.

Mucho más enchufado, el Mallorca adelantó presión y Dani probó suerte con un trallazo desde la frontal que se fue por poco por la escuadra de Rui Silva. A falta de buenos centros, Valjent se puso en mono de trabajo. El central bermellón puso un balón para el Cucho en el interior del área que el colombiano cabeceó a pocos centímetros de la meta rival.

Cuando más presión esteba ejerciendo el equipo, Moreno movió banquillo y volvió a su hábitat natural. Adiós experimentos. Lumor por Sedlar, de nuevo en defensa de cuatro, y toque de atención a Salva Sevilla por Aleix Febas.

A falta de media hora para el final del partido, el Mallorca se sentía cómodo. Al Granada se le veía superado en el centro del campo, pero el conjunto bermellón no era capaz de finalizar las jugadas. Gámez tomó protagonismo y todos los centros nacían de su banda, ante la inexplicable desaparición de Lago Junior, invisible durante el segundo periodo.

Abdón entró en el terreno de juego para poner toda la carne en el asador. A todo o nada debió pensar Moreno, sabedor de la importancia de no sumar la enésima derrota del equipo a domicilio. Pero el tiempo pasó y el Mallorca no fue capaz de hacer los deberes. Y tampoco el Var, quien se trajó un más que posible penalti sobre Abdón Prats en los últimos intantes del encuentro. El conjunto rojillo, todavía décimo séptimo, a expensas de lo que haga el Celta de Vigo ante Osasuna esta noche, sumó su octava derrota a domicilio del curso. Nada ha cambiado. Nada nuevo para este 2020.



Ficha técnica:

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Yan Eteki, Montoro (Azeez, min. 45), Antonio Puertas (Foulquier, min. 58), Carlos Fernández, Machís (Vadillo, min. 83) y Soldado.

Real Mallorca: Reina; Gámez, Raíllo, Valjent, Sedlar (Lumor, min. 61); Salva Sevilla (Febas, min. 61), Señé (Abdón Prats, min. 73), Take Kubo, Lago Junior; Dani Rodríguez y Cucho Hernández.

Goles: 1-0: Montoro, a pase de Soldado (min. 23).

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano).

Tarjetas amarillas: Ángel Montoro (min. 39), Víctor Díaz (min. 44), Eteki, (min. 59), Soldado (min. 77), Azeez (min. 89), Raíllo (min. 90)

Tarjetas rojas: No hubo.

Incidencias: Último partido de la primera vuelta de LaLiga Santander. Estadio del Nuevo Los Cármenes, ante 16.395 espectadores.