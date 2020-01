Granada-Mallorca: La gran oportunidad de Cucho

Cucho Hernández tiene todas las papeletas para disputar mañana ante el Granada su primer partido como titular en el Mallorca. Vicente Moreno, que nunca suele dar pistas, deslizó que el colombiano tiene muchas opciones por la baja por sanción del delantero Budimir. "Tiene un margen de mejora y físico por alcanzar. Confiamos en él y, si no son noventa minutos, pues que sean menos, pero intentaremos que sean de calidad. Con el Cucho hemos sido prudentes para evitar recaídas, pero está en condiciones. Las circunstancias vienen de esta manera y si tiene que jugar, jugará", precisó el técnico del Mallorca.

El preparador no ocultó estar contrariado por no contar por sanción con su 'pichichi', que lleva seis goles, ni con Baba. "Son bajas que nos trastocan un poco. Lo dijimos tras el partido ante el Sevilla. Es que no solo fueron las acciones que pasaron - decisiones muy polémicas del colegiado Gil Manzano-, sino que también perdemos a dos jugadores importantes", señaló. Eso sí, también remarcó que estos contratiempos abren el abanico de opciones para otros futbolistas. "Pero las bajas también son oportunidades para otros jugadores", destacó. El colombiano, cedido por el Watford, ha participado en los últimos cuatro partidos del año, siempre como suplente.

El valenciano solo piensa en obtener un triunfo en el Nuevo Los Cármenes, a pesar de que como visitante solo hayan arrancado un empate en ocho encuentros. "Nosotros siempre queremos ganar, en casa y fuera", subrayó. "A ver si somos capaces de empezar el año ganando, no para romper estadísticas sino para sumar puntos, y con esa idea vamos a un campo difícil, que ya conocemos de la temporada pasada, y ante un rival que está haciendo un temporadón", resaltó.

El preparador aplaudió el trabajo de los de Diego Martínez. "Ellos ascendieron de forma directa, algo que no pudimos hacer nosotros; además, no fuimos capaces de ganarle en ninguno de los partidos que jugamos", recordó antes de resaltar el gran inicio de Liga de los nazaríes. "Evidentemente parecía que lo estaban haciendo mejor cuando iban líderes, pero no es lo lógico en el fútbol español que no estén lideres los equipos grandes. Están en una situacion que ya quisiéramos muchos equipos. Hay que poner en valor y ensalzar el trabajo que están haciendo", dijo.

Preguntado acerca de qué había escrito en su carta a los Reyes Magos, el de Massanassa se mostró prudente. "Les he pedido salud y tranquilidad para poder trabajar. Y poco más. Si uno tiene salud y tranquilidad, al final el trabajo va teniendo sus frutos. No pido mucho más. Yo me dedico a entrenar y espero tener salud para poder hacerlo", insistió con una sonrisa.

Moreno tiró balones fuera acerca de si considera que su equipo debe reforzarse en este mercado invernal. "Todos los equipos son mejorables. Si somos un equipo recién ascendido, con un límite salarial como el que tenemos y en la clasificación como estamos, pues evidentemente somos igual o más mejorables que el resto de equipos que están en la categoría. No es algo que dependa de mí, pero siempre estamos en posibilidad de poder mejorar y si podemos ser un uno por ciento mejor de lo que somos ahora, más posibilidades tendremos de conseguir los objetivos", destacó.