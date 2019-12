Moreno: "El Sevilla es un equipazo, el mejor fuera de casa"

Vicente Moreno tiene claro cómo quiere que esté su equipo durante estas fiestas navideñas en la previa del duelo de esta mañana ante el Sevilla. "Nos merecemos acabar 2019 fuera del descenso y poner el año en una vitrina. El Celta, con los grandes jugadores que tiene, también se juega mucho en el campo del Levante. Nosotros sabemos que si ganamos estamos fuera del descenso y no me canso de decir que cada semana que estamos fuera es una pasada", señaló el técnico del Mallorca en Son Bibiloni.

El valenciano reivindicó el esfuerzo de sus pupilos. "Uno siempre tiene la ambición máxima, pero tenemos que tener los pies en la tierra. Después del primer año, que era un poco obligación, siempre hemos estado por encima de las expectativas, así que tiene mucho mérito lo que estamos haciendo", remarcó.

Es imposible sentir más respeto por el Sevilla que el que demostró ayer el entrenador. "Es un equipazo. Por dificultad, después del Barcelona y Real Madrid es el peor rival que te puede tocar. Es el mejor fuera de casa de toda la Primera División, que ya es decir, y es el único que le pelea la Liga al Barça y Madrid. Es un equipo muy completo, que maneja muy bien varios estilos. Ha estado muchas jornadas como primer clasificado y es un equipo capaz de hacer muchísimas cosas y todas bien. Se adapta muy bien a las necesidades del partido, tanto en la presión que hacen tras las pérdidas de balón como en defensa y ataque. Por eso está haciendo la temporada que está haciendo, así que nosotros tenemos que hacer un partido mayúsculo", se explayó.

Preguntado acerca de si le preocupa el retorno de Ocampos al once de los hispalenses tras superar su sanción, Moreno fue claro. "Juegue o no, tiene una plantilla para no estar pendiente de uno u otro porque todos son muy buenos, los que juegan, los que se quedan en el banquillo y los que se quedan en la grada", destacó antes de ir más allá en su argumentación: "El Sevilla está muy bien pensado y trabajado. Lopetegui, al que no conozco personalmente, está haciendo un trabajo fantástico".

No obstante, el de Massanassa confía en las posibilidades de los suyos. "En casa somos un equipo fuerte. Ellos son los mejores visitantes y será difícil, pero tenemos esa ilusión y lo daremos todo. El objetivo es haber dado lo mejor de nosotros cuando termine el partido, aunque con eso a veces no alcanza", aseguró convencido.

El técnico, que deslizó que Joan Sastre será baja tras su lesión en El Álamo, no quiso desvelar quién será el sustituto de Raíllo, sancionado por su expulsión en Vigo. "¿Xisco Campos o Sedlar? Tengo claro quién jugará, pero no os lo diré. Y Baba también puede jugar ahí como hizo un rato ante el Celta", dijo. Y respecto a los elegidos para el centro del campo y ataque, con la plena recuperación de Lago y la irrupción de Cucho, Moreno no dio pistas. "Haremos cosas coherentes", señaló evidenciando que no prepara una revolución.

Acerca de las necesidades del equipo en el mercado invernal, Moreno no quiso mojarse. "Mi misión es entrenar y poco más. Esto lo tenéis que hablar con el club", afirmó antes de bromear. "Si me quieren traer el mejor jugador del mundo, que es Messi, pues ya va bien, aunque quizá él no quiere venir".