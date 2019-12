Lopetegui: "El Mallorca es fuerte en casa, llevan años trabajando juntos"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, dijo ayer que espera medirse "a un Mallorca fuerte en casa, que le ha ganado bien a rivales como el (Real) Madrid o el Villarreal" y que se trata de "un equipo con buenos jugadores que llevan años trabajando juntos".

Lopetegui afronta el duelo frente a los bermellones "con la ilusión y la ambición de conseguir los tres puntos, como en cada partido", con independencia de que sea "el último del año o el primero", ya que la Liga "es una maratón de 38 jornadas, ahora vamos a por la 18, y queda muchísimo".

El técnico vasco cree que el Mallorca "es un equipo que tiene diferentes registros, tiene jugadores de bastante calidad en diferentes posiciones, no es casualidad que haya ganado" en su feudo "los partidos que ha ganado de la manera que lo ha hecho" contra rivales "de mucho nivel". De cara al mercado invernal, el preparador sevillista no ha "escrito ninguna carta a los Reyes Magos" a los que no pide "nada" excepto "los tres puntos en Mallorca", ya que "en el fútbol se vive de la inmediatez".