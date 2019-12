Vicente Moreno: "Hemos superado el díficil trámite que teníamos por delante"

Vicente Moreno se dio por satisfecho ayer tras el encuentro ante El Álamo y el papel realizado por los suyos. El técnico del Mallorca valoró positivamente el papel de sus jugadores en el Facundo Rivas. "Hemos superado el difícil trámite que teníamos por delante. Sabíamos que veníamos a un sitio donde íbamos a tener muchas dificultades para pasar la eliminatoria. Ninguno de los dos hemos estado acertado de cara gol y hemos tenido la fortuna de meter la última. Era importante pasar la eliminatoria y a ser posible no tener que haber jugado los treinta minutos de prórroga", resumió.

A pesar de que el equipo no rindió a buen nivel, Moreno desveló la fórmula para que los bermellones no bajaran los brazos y lograran el gol en la última jugada: "Insistir. Seguir confiando en que lo puedes conseguir, no descuidarte mucho y tener una dosis suerte. Hemos tenido alguna ocasión antes donde podríamos haber marcado". "El gol anulado ha sido legal y ellos también podrían conseguido alguno. La fortuna nos ha caído más a nosotros que a El Álamo", reconoció.

Cuestionado acerca del papel de favorito del Mallorca, el técnico bermellón afirmó que los bermellones tenían "mucho que perder y poco que ganar". "Es tu obligación pasar la eliminatoria. Hay algunos de Primera y Segunda que se han quedado en el camino. Valoro el trabajo que han hecho los jugadores. Era una situación incómoda por el rival, el campo y las circunstancias. De formas más o menos acertada han intentado hacer las cosas bien. Evidentemente se sacan conclusiones positivas y otras negativas", indicó.

Moreno tuvo también palabras de elogio para su rival, que quedó desolado tras el pitido final. "Quiero felicitar a El Álamo, ya que han hecho méritos para llevarse el partido y también por el gran ambiente que se ha vivido en el campo. Nos han recibido muy bien y la gente ha sido muy respetuosa, y esto es una cosa que no siempre pasa", concluyó.



Señé



El centrocampista catalán del Mallorca Josep Señé, titular por primera vez desde su llegada, valoró la victoria de su equipo en la tarde de ayer ante El Álamo: "Sabíamos que nos costaría mucho. Veníamos con la obligación de ganar por ser ser el equipo de superior categoría. Sabíamos de la dificultad que tenía venir aquí y hacer un buen fútbol. Nos hemos llevado la victoria en el último segundo y creo que ha sido merecida, aunque ellos también han tenido sus opciones". Por su parte, Chavarría afirmó que el equipo cumplió el objetivo: "Lo importante en estos partidos es pasar la eliminatoria".

Otros resultados

Comillas 0 - 5 Villarreal

Tolosa 0 - 3 Valladolid

El Palmar 1 - 2 Getafe

Bergantiños 0 - 1 Sevilla

Badalona 3- 1 Oviedo

Tudelano 0 - 1 Albacete