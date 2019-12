Matas y Flores, los cañoneros de El Álamo

Antonio Matas es el veterano que volverá a disfrutar de una gran noche, David Flores el joven con ganas de comerse el mundo. Ninguno confiaba en cruzarse con un equipo de LaLiga Santander esta temporada, pero la magia de la Copa del Rey ha salpicado a la localidad madrileña de El Álamo, donde se enfrentará al Mallorca en una eliminatoria a partido único.

Los dos delanteros serán una amenaza para los bermellones como lo fueron previamente ante el Pedroñeras, a quien ajusticiaron con sus goles en el triunfo por dos goles a uno.

"Fue uno de los momentos más felices y emocionantes de mi vida. Es meter el gol, ver cómo estaba la grada, ir a abrazarme con ellos, con mis compañeros, ver lo felices que eran, la euforia de todos... Fue increíble", relata Flores, quien transformó el tanto definitivo de cabeza a la salida de un córner.

No sorprende si se tiene en cuenta la envergadura de este atacante que, pese a su corta edad, estuvo muy cerca de colgar las botas: "Con 18 años me rompí una vértebra y me dijeron que no iba a volver a jugar. Después de dos años de rehabilitación volví a jugar por hobby y al final me han ido fichando, subiendo de categoría. Ahora estoy aquí muy contento".

"No me creo ni que firmara en Preferente, ni que firmara en Tercera. Imagínate ahora. En ese momento estaba hundido, me valía solo con jugar al fútbol con mis amigos", explica en declaraciones a EFE.

También satisfecho en su actual entidad se encuentra Antonio Matas, un canterano del Rayo Vallecano al que su carrera le ha llevado a desenvolverse en numerosos clubes de Segunda B como el Talavera, el Racing de Ferrol, el Ontinyent, el Yeclano o el Sant Andreu.

"La verdad es que cuando quizás menos lo pensaba y no esperaba vivir un partido como estos, llegué aquí y nos ha tocado jugar Copa del Rey y enfrentarnos al Mallorca. Es un sueño que se va a hacer realidad", señala.

"Soñar es gratis y nadie nos va a poner límites. Si me preguntas en agosto si íbamos a jugar un partido de la Copa del Rey te diría que estás loco. Pero mira dónde estamos a día de hoy", añade con la confianza de quien espera dar la sorpresa.

Excompañero entre otros de Ander Herrera o del levantinista Coke, reconoce que le hubiera gustado enfrentarse a algún equipo donde recalen rostros conocidos. Pero no por ello hace de menos a un Mallorca cuya última edad dorada no olvida.

"El Mallorca es un equipo de muchísima trayectoria. Recuerdo sobre todo el equipo que entrenaba Luis Aragonés con Eto'o, con Ibagaza, con Olaizola... jugadores de gran renombre que luego llegaron mucho más alto", indica.

"Cuando nos enteramos de que nos tocaba, recopilando por casa recortes de periódico y demás, vi que me había enfrentado a muchos de sus jugadores e incluso al entrenador cuando estaban todos ellos en Segunda B así que bien", añade.

El ariete no cree que el contrario se confíe: "Vendrán preparados conociendo al míster y a los jugadores".



El Álamo ha instalado para el partido de esta tarde ante el Mallorca varias gradas supletorias en su estadio, que cuenta con una capacidad de 1.500 espectadores, para dar cabida a la gran cantidad de aficionados locales que asistirán para vivir una noche histórica de su equipo.Los habitantes del pueblo esperan el choque con muchas ganas y el estadio se vestirá de gala para recibir a los bermellones en la Copa.