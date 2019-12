Moreno convoca a siete titulares para el debut en Copa

Vicente Moreno se toma muy en serio la Copa del Rey. El Mallorca se enfrenta a El Álamo mañana (18:00/Dazn) y el técnico bermellón ha convocado a siete titulares para el debut copero. Raíllo, Gámez, Sastre, Baba, Salva Sevilla, Aleix y Take Kubo se encuentran entre los diecinueve convocados para el encuentro. El de Massanassa hará un descarte antes del encuentro.







A pesar de que se espera mañana que el once bermellón mañana está plagado de jugadores no habituales en Liga, Moreno se lleva a pesos pesados de la plantilla por lo que pueda ser.el pasado domingo. En caso de mantener la sanción, el central cordobés seguramente sea uno de los escogidos para el centro de la zaga. Por otra parte,La lista completa está formada por:Porteros: Fabricio Agosto, Miquel Parera.Defensas: Aleksandar Sedlar, Joan Sastre, Baba Rahman, Xisco Campos, Antonio Raillo, Fran Gámez.Mediocentros: Iddrisu Baba, Salva Sevilla, Josep Señe, Aleix Febas, Aridai Cabrera, Aleksandar Trajkovski, Take Kubo.Delanteros: Álex Alegría, Pablo Chavarría, Cucho Hernández, Abdón Prats.