Vicente Moreno: "Cada jornada fuera del descenso es un éxito"

Vicente Moreno no ocultó su alegría tras el punto logrado ante el Celta, el primero a domicilio. El técnico bermellón valoró que los bermellones estén una semana más fuera del descenso. "Ha habido días donde hemos hecho partidos de mucho nivel y no hemos conseguido nada. Estamos en esa opción difícil de ganar al Sevilla en casa. Cada jornada que estamos fuera del descenso es un éxito", señaló.

Sobre el encuentro, Moreno reconoció que el de ayer en Balaídos fue "uno de los partidos más grises de la temporada". "Es un punto muy importante para nosotros. En uno de los partidos más grises que hemos hecho es donde hemos logrado el primer punto fuera de casa. Al final es el fruto al trabajo", indicó en la rueda de prensa posterior al empate ante el Celta.

El técnico mallorquinista valoró los problemas que tuvo que superar su equipo durante el encuentro: "Son todo dificultades de forma continua. Hemos acabado con un jugador menos, con un equipo enfrente con jugadores de calidad y se ponía muy arriba la posibilidad de empatar. Con el 2-1 hemos hecho hincapié en la importancia de no recibir el tercer gol, con trabajo y dosis de suerte. Al final hemos tenido esa opción que hemos sido capaces de materializarla".

Moreno tuvo palabras de elogio para Budimir, aunque también habló de que hay que "exigir más" al delantero croata. "Le decía ahora que hay que valorarle porque no es fácil llegar a una cifra de goles similar en un equipo como el nuestro, pero hay que ser exigente. Debería llevar el doble de goles de los que lleva. Seguro que si llevara tres o cuatro más se traduciría en más puntos para el equipo", explicó.

Take Kubo no tuvo su mejor día ante el Celta, aunque Moreno no le dio importancia: "Take es un jugador que tiene 18 años. No hay que ensalzarle ni pasarnos con él cuando no aparece o no tiene un buen día. Forma parte de su proceso de aprendizaje".