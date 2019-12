... Y la cruz: Aleix Febas, desaparecido, fue sustituido al descanso

Aleix Febas vivió ayer su peor partido con la camiseta del Mallorca. Desparecido durante el tiempo que estuvo en el campo, apenas intervino en el juego y Moreno no dudó en sustituirlo en el intermedio del encuentro por Cucho Hernández.

Febas, que ha jugado prácticamente desde su llegada , está bajando su nivel en las últimas jornadas. Tiene capacidad futbolística de sobra, entrega y lucha, pero no aporta lo suficiente como para considerarse una pieza clave en el equipo. Su rendimiento ayer no difiere mucho del equipo en general, pero el leridano debe incrementar sus prestaciones si quiere seguir teniendo oportunidades en el once titular, especialmente desde la llegada del delantero colombiano, que puede llevar a Moreno a modificar el dibujo del equipo en detrimento de un mediocentro.