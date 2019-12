Óscar García: "Como una final"

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, reiteró ayer, en la víspera de recibir al Mallorca en Balaídos, que "no es momento" de mirar la clasificación, sino de afrontar cada partido con la mentalidad de que "es una final".

"No podemos darle más importancia a un partido que a otro. Para mí todos son importantes. No es una final porque hay más partidos, la Liga no se acaba aquí, pero sí tenemos que afrontarlo como una final", declaró el técnico celeste en su comparecencia ante los periodistas.

Óscar García admitió que el Celta necesita corregir "muchas cosas" tanto a nivel técnico-táctico como psicológico, empezando por ser "mucho más agresivo" en la zona de tres cuartos de campo.

"Tenemos que jugar siempre con la mentalidad y la agresividad que merece un partido de Primera. La posesión la queremos para marcar más goles que el rival, no debemos pensar siempre en seguir combinando, hay que ser más agresivos en tres cuartos de campo", manifestó.

Óscar García cree que Santi Mina, Rafinha o Denis Suárez, los estandartes de la Operación Retorno, son jugadores que vienen de equipos "muy grandes" y están acostumbrados "a la presión". "Lo que tenemos que hacer es decirles las cosas claras, que sepan lo que queremos de ellos. Que no hagan de más, pero tampoco de menos", dijo el preparador del Celta, quien no está "preocupado" por el estado del césped de Balaídos.

Sobre el Mallorca, el peor visitante de LaLiga, indicó que es un equipo "muy bien" trabajado por Vicente Moreno a pesar de que aún no ha puntuado lejos de Son Moix. "Ha competido en todos los partidos, no ha sido un rival fácil para nadie. Tiene jugadores diferenciales como Take Kubo, su anarquía provoca desconcierto en el rival. Es un equipo que nos va a competir muchísimo, va a ser un duelo exigente", subrayó.