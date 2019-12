Moreno: "No es fácil que Lago y Dani puedan estar ante el Celta"

Vicente Moreno no ha descartado a Lago Junior y Dani Rodríguez para el importante encuentro ante el Celta el domingo. El costamarfileño comenzó a entrar con el grupo hace un par de días y el gallego no ha entrenado esta semana junto al resto de sus compañeros. A pesar de ello, el técnico bermellón no los descarta para el partido de Balaídos. "Están mejor de lo que estaban. Hay que esperar. Tenemos el entrenamiento de mañana a ver como se encuentran. Tampoco han hecho mucho esta semana, por lo que no tenemos una referencia clara de su estado. Mañana decidiremos qué hacemos. No es fácil que puedan estar en el once ante el Celta. Tienen alguna posibilidad más de entrar en convocatoria, aunque nunca se sabe y a lo mejor, si la evolución es extremadamente buena, alguno de los dos podría estar en el once", ha explicado esta mañana en rueda de prensa en Son Bibiloni.

A pesar de que jugadores durante la semana han hablado de final para referirse al encuentro ante el Celta, Moreno ha querido aclarar que suceda lo que suceda ante el Celta no será determinante. "Final es cuando no hay nada más detrás del partido. Normalmente utilizamos esa palabra cuando jugamos un partido importante y este es lo es, no lo vamos a negar. En principio el Celta es un equipo que no debería estar ahí por la entidad que es y la calidad de los jugadores que tiene", ha destacado. "La realidad es que ahora mismo está allí. Es importante que cuando dos equipos que están en la misma parte de la clasificación el hecho de que ganar tú hace que los tres puntos que vas a sumar no suma el rival. No va a determinar al 100% lo que va a pasar después. Ni por ganarlo vamos a tener la permanencia asegurada ni por no hacerlo va a ser todo lo contrario. Evidentemente si sacamos un resultado positivo lo veremos todo mejor, ha añadido.

El técnico valenciano espera sacar "algo positivo" este domingo: "Siempre es bueno ganar, se afronta la semana mucho más contentos. Nos viene una semana intensa, con el partido de Copa entre semana y el encuentro ante el Sevilla antes del parón. Somos conscientes de que vamos a una plaza difícil, pero es un rival que si miras jugador por jugador tiene muchísima calidad. A nivel económico hay mucho dinero en el terreno de juego y eso es sinónimo de calidad y buenos jugadores. Para sacar algo positivo allí tendremos que dar nuestro mejor nivel y sacarle fruto a las cosas que hacemos bien.

Moreno también ha hablado sobre el Cucho Hernández, que debutó la semana pasada ante el Barcelona. "El Cucho viene de una lesión y de estar mucho tiempo parado. Está claro que irá mejorando. Era importante para él y para el equipo que dispusiera de minutos ante el Barcelona, pero de ahí a pensar que está al 100% o está para mucho más€ Hay que ir con tranquilidad y seguir el proceso normal. Él mismo con su estado de forma irá marcando el momento de jugar más tiempo o menos. Ya quisiéramos que estuviera para jugar de inicio, pero no es fácil", ha reconocido.

El Mallorca se enfrenta a una nueva oportunidad de puntuar fuera de casa, algo que no ha conseguido en toda la temporada., aunque a Moreno lo que le preocupa es el "camino para conseguir la victoria". "La realidad es que no hemos sacado ningún punto, es algo que no se puede ocultar. Hemos tenido momentos en los cuales podríamos haber conseguido algún punto y vamos con la ilusión de que sea esta semana. Me preocupa más el camino para conseguir la victoria. Quiero que ofrezcamos una buena versión y demos lo que tengamos. Hay veces que con este se llega y otras no. También firmamos si no lo hacemos tan bien y ganamos. Para ser un equipo como el nuestro estamos compitiendo y dando guerra y en la dinámica de cualquier otro equipo de Primera División", ha señalado.