Molango: "Otros clubes tienen los bolsillos más llenos que nosotros"

El CEO del Mallorca Maheta Molango confirmó ayer en Son Moix, en el marco del nuevo acuerdo de patrocinio con la desarrolladora de videojuegos Konami, que el equipo acude al mercado de fichajes siendo el último de la cola. "La situación económica es bastante clara y por suerte la Liga publica todos lo datos en Internet. Evidentemente es un acuerdo que nos echa una mano a la hora de seguir fichando mejor y seguir creciendo como club, pero la realidad es la que es. El Mallorca tiene un presupuesto de plantilla de 29 millones y los competidores actuales del Mallorca nos superan. El Eibar tiene 52 millones, el Leganés alrededor de sesenta, el Celta entre 60-70€ Al final, aunque pensamos que la ayuda económica va a ser importante, competimos por los mismos jugadores que ellos y tienen los bolsillos más llenos que los nuestros", explicó en rueda de prensa.

A pesar de ello, Molango destacó el hecho de que el éxito del equipo se basa en el capital humano: "Nuestra receta del éxito no está basada en el dinero. Si hemos llegado donde hemos llegado no ha sido porque hemos gastado más que los demás, sino porque tenemos un grupo de chavales extraordinario. Chicos que son competitivos, intensos y comprometidos con la causa". "El otro día en la segunda parte ante el Barcelona dimos una buena impresión en un campo complicado. Nuestra receta está basada en capitanes como Salva, en líderes como Lago y en apariciones como Cucho, Take y Aleix. El grupo, el trabajo y el hambre es nuestra fórmula", destacó.

El Mallorca ha realizado este curso 14 fichajes, aunque tan solo juegan con regularidad Febas y Kubo. A pesar de ello, el consejero delegado reconoció estar "muy contento" con las incorporaciones de este verano y que no piensa en posibles ventas de jugadores. "Todavía es pronto para hablar de salidas. Ahora solo estamos pensando en el Celta. En cuanto a los nuevos fichajes estamos muy contentos. La realidad es que juegan once. Al final hemos traído gente que intenta competir con los que están y es una buena noticia que se lo pongan complicado para jugar. Fran Gámez es un buen ejemplo de que siendo un fichaje en Segunda B ha rendido en cada categoría y ha jugado en el Camp Nou. A partir de ahí, depende del míster y de los jugadores que se ganen el puesto. Si los que vienen mejoran lo que hay, jugarán y si no, no lo harán. Nosotros no ponemos o quitamos a la gente en base de si acaban de llegar o si son gente que ya estaban. El campo marca quién tiene que jugar y quién no", señaló.

Sobre el importante partido del domingo ante el Celta, Molango considera que, dadas las alturas de campeonato, "no es decisivo". "Es un partido importante, pero tampoco es decisivo porque falta mucha Liga. Aunque no hayamos puntuado fuera de casa el equipo va a más. En los últimos tres partidos no ha perdido la cara y ha estado más cerca de ganar o empatar que de perder. Creo que vamos con la total determinación de que podemos ganar", concluyó.