"Nos jugamos la vida el domingo ante el Celta"

Salva Sevilla, una de las voces autorizadas dentro del vestuario, calificó como "muy importante" el duelo del domingo ante el Celta y rechazó hacer números antes del parón navideño. "Las cuentas nunca salen bien. Es mejor centrarse en el próximo partido que es muy importante para los dos equipos. Llegamos ambos muy necesitados. Habrá nervios y tensión, pero tenemos que controlar todo esto y centrarnos en hacer las cosas bien. En las últimas salidas hemos merecido puntuar y por ciertos detalles no se ha hecho. Tenemos que seguir insistiendo y darle mucha importancia a este partido y ser consciente de lo que nos jugamos. No podemos fallar", reconoció.

En su misma línea se pronunció el leridano Aleix Febas. "Sabemos que es un partido muy importante, tanto para nosotros como para ellos. También se juegan la vida y seguro que darán un punto más que en los partidos anteriores. Nosotros tenemos que igualar su intensidad y jugar cómo lo hemos venido haciendo en los últimos partidos aunque no puntuásemos. Tenemos que ir a Vigo con la ambición de ganar", resaltó.

Por su parte, el Cucho Hernández, que disputó sus primeros minutos con la elástica bermellona el pasado sábado ante el Barcelona en el Camp Nou, reconoció que el equipo viajará a Balaídos con la idea de llevarse "los tres puntos". "Estoy contento por haber empezado con el equipo. Después de varios meses me hacía falta sentirme futbolista de nuevo. Es un partido importantísimo ante el Celta, pero tampoco tenemos que desesperarnos. Tenemos que ir a por un buen resultado y esperamos traer los tres puntos a Palma", indicó.

Una de las grandes dudas hasta última hora será la presencia del costamarfileño Lago Junior. Tras perderse dos de los últimos tres encuentros por lesión, el extremo confirmó que se encuentra "mejor", aunque dejó en el aire su participación ante el Celta. "Llevo un par de días entrenando. Esta mañana (por ayer) he realizado medio entreno con el equipo y la otra mitad solo. Va a depender de cómo me encuentre el sábado, que tenemos el último entrenamiento del equipo antes de viajar a Vigo. Después de eso ya decidirá el míster si me convoca o no. Lo importante es que me voy encontrando mejor y cogiendo buenas sensaciones", comentó.