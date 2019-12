La cara B de la goleada del Camp Nou

No todo fueron malas noticias el sábado en Barcelona. Además del triplete de Leo Messi, el taconazo de Luis Suárez -"el mejor gol de mi carrera"-, dijo el uruguayo-, y el pique entre Vicente Moreno y el Balón de Oro, el Mallorca puede extraer alguna buena sensación de la abultada derrota en el Camp Nou (5-2), por extraño que pueda parecer. Los dos goles de Budimir, la gran personalidad demostrada por Kubo y el debut de Cucho Hernández sirven alivio del regusto amargo que dejó el marcador final.

La realidad es que el equipo de Moreno sigue siendo el único conjunto de la categoría que todavía no ha puntuado lejos de su estadio. Sin embargo, el sábado dio los primeros pasos para empezar a ver la luz al final del túnel. Marcar dos goles en el templo azulgrana no está al alcance de cualquiera, y el Mallorca lo ha conseguido. Budimir, que no marcaba desde el pasado 6 de octubre ante el Espanyol, batió por dos veces a Ter Stegen, una buena noticia para el jugador y el equipo, que le debe ayudar a reforzar su moral. "Necesitamos los puntos como la vida", dijo el croata al final del partido. "Cambiaría mis dos goles por haber sumado al menos un punto", añadió, ratificando el sentido colectivo que tiene del deporte que practica. El grupo está por encima de las individualidades. Budimir, que ya marcó con la Sampdoria en el Camp Nou en un Trofeu Joan Gamper, transformó el primero, el 2-1, a diez minutos para el descanso, después de que su remate rebotara en Lenglet. El segundo, el 4-2, lo transformó en un acrobático salto en un centro de Fran Gámez. Sus goles sirvieron para maquillar el resultado, que no es poco cuando te enfrentas al equipo que cuenta en sus filas con el mejor jugador del planeta.

La otra buena noticia que deja el partido del sábado la protagoniza Take Kubo. El japonés ratificó su crecimiento ante 70.000 espectadores que le pitaban cada vez que tocaba el balón. No tuvo piedad el Camp Nou. Ni el hecho de que el nipón solo tenga 18 años y que nunca haya jugado en el primer equipo fue obstáculo para que recibiera unos pitos del todo injustificados. Pero el menudo jugador demostró una gran personalidad, se aisló del ruido que procedía de la grada y se convirtió en el jugador más clarividente de su equipo cada vez que contactaba con el balón. Fue muy superior al brasileño Junior, y todas las jugadas de contragolpe fueron lideradas por él. Moreno, que alabó a su jugador al final del encuentro -"mejora a cada partido", dijo-, tendrá un problema a partir de ahora. O relegar al banquillo al intocable Lago o prescindir de Febas o Dani Rodríguez. Tras el duelo del sábado y los partidos precedentes, está claro que Kubo se ha ganado con creces un sitio en el once.



El Cucho



Por último, el debut del Cucho Hernández fue la otra buena noticia del encuentro. El colombiano llega como el primer refuerzo del mercado de invierno, pese a que recalara en el Mallorca el pasado mes de agosto cedido por el Watford. Pero una lesión que se ha prolongado más de lo debido ha retrasado su debut. El Cucho, que al final del partido intercambió la camiseta con su amigo Aleñá, entró por un desdibujado Salva Sevilla en el minuto 58. En media hora exhibió las cualidades con las que llega precedido y que ya dejó ver en su paso por el Huesca. Posee remate -estuvo a punto de batir a Ter Stegen, pero el alemán puso una mano prodigiosa que evitó que el balón entrara- y espíritu de sacrificio, una cualidad que entusiasma a Moreno. Corre sin descanso y baja a defender. Al igual que ocurre con Kubo, con el paso de los partidos el técnico deberá hacerle un hueco en el once porque calidad tiene de sobra.

De lo que sean capaces de hacer estos tres futbolistas en los próximos partidos dependerá en gran parte el futuro del equipo. Pasado el Barcelona, ahora toca el Celta, un partido de más de tres puntos por la delicada situación de ambos equipos en la clasificación.