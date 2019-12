Vicente Moreno: "El Barça ha sido muy superior en la primera mitad"

Vicente Moreno no tuvo reparos ayer en admitir la superioridad del Barcelona en la dura derrota del Mallorca en el Camp Nou. El técnico valenciano reconoció que el conjunto blaugrana fue merecedor del triunfo, aunque alabó la reacción del equipo en la segunda mitad: "El Barça ha sido muy superior en la primera mitad. Lo positivo es que, a pesar del resultado, el equipo ha salido en la segunda mitad a competir. La sensación es que hemos tenido esa opción del 4-3 que hubiera dado algo de interés al final del partido".

El técnico bermellón señaló que sabía que era muy difícil poder sacar algo positivo del Camp Nou. "Uno es realista y sabe la dificultad de intentar ganar aquí. No era una misión muy fácil ganar. Hemos pasado el trámite y tenemos que estar tranquilos. No es un resultado muy diferente al resto de equipos en el Camp Nou", indicó.

Sobre su pequeño pique con Messi en la primera mitad, el de Massanassa lo achacó a cuestiones del fútbol. "No tiene mayor importancia. Parece que hay jugadores que están en una burbuja y no podemos protestar por algo ni razonar. La acción ha sido que no me ha parecido falta, se lo estaba diciendo al árbitro y a él le habrá molestado", explicó.

Uno de los jugadores que destacó sobre el resto fue Take Kubo, que jugó uno de sus mejores partidos con el Mallorca. "Es difícil saber dónde tiene el techo. Yo lo veo muy lejano, pero ha demostrado mucha personalidad. Que pida el balón, que haga cosas, que supere al rival... Es un chico muy maduro y está en ese proceso de crecimiento que estoy seguro de que será positivo", resaltó.

También habló sobre el Cucho Hernández, que debutó por primera vez con el equipo. "Hay que ir paso a paso. Al terminar el partido le he preguntado cómo estaba. Estaba cansado y le ha costado enganchar esos 35 minutos. Es una cuestión de tiempo que vaya sumando minutos", concluyó.