Valverde: "No voy a poner ningún pero al equipo, ni siquiera por los goles encajados"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, elogió el juego de su equipo ante el Mallorca (5-2) y, a pesar de los dos tantos encajados, prefirió no ponerle "ningún pero" a su equipo. "En lo que llevamos de campeonato es el tercer 5-2 que conseguimos en casa. No me gusta encajar, pero en el primer tiempo hemos podido marcar un montón de goles. No voy a poner ningún pero al equipo, ni siquiera por los dos goles encajados", afirmó. En cualquier caso, destacó Valverde el buen trabajo de sus jugadores en la presión, especialmente en el primer tiempo, cuando consiguieron "que el ritmo de juego fuera muy rápido". Griezmann, Luis Suárez y Messi anotaron los cinco goles del Barcelona, algo que, según Valverde, demuestra que cada día hay más química entre ellos. "Ha sido un partido en el que ellos se han entendido bien. Hay que tener en cuenta que, según pasan los partidos, los jugadores se van entendiendo mejor. En el comienzo del campeonato, Leo (Messi) y Luis (Suárez) estuvieron lesionados. El hecho de que cada día se entiendan mejor es normal", agregó.

Elogió también el tridente en la medular formado por Rakitic, De Jong y Busquets: "Si todos los partidos son como hoy -por ayer-, es un centro del campo de garantías". Sobre el croata, que en el primer tramo de temporada jugó pocos minutos, dijo que está ayudando muchísimo al equipo y que actualmente "está rindiendo a un buen nivel". "Ha sido una buena celebración del Balón de Oro", dijo sobre el "increíble" 35º triplete de Messi en liga, en declaraciones a Movistar Plus, el día en el que ofreció a su afición el sexto Balón de Oro de su carrera.