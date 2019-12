Un flojo Mallorca B pierde ante un Barcelona muy superior

Victoria sin paliativos de un Barcelona muy superior a un Mallorca que prácticamente no puso en problemas al internacional español Arnau Tenas.

Los bermellones, que no dieron muestras de poder hacer frente al Barça durante los noventa minutos, no acaban de despegar esta temporada.

Primera parte igualada, con varias oportunidades para los visitantes, que se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Konrad de la Fuente en el minuto 16. Los mallorquinistas no inquietaron en ningún momento al portero Arnau, que fue un mero espectador.

La segunda parte fue un monólogo de los azulgrana, que con dos llegadas a puerta y dos nuevos goles certificaron su victoria ante un Mallorca que tampoco creó peligro cerca del marco visitante.

MALLORCA: Bernat, Carlos, Iván Bravo, Oscar, Isma Estévez, Florit (Fede, m.60), Albín, Alorda (Miguel, m.70), Zamorano (Hermelo, m.70), Elias (Omar, m.70) y Markuss.

BARCELONA: Arnau Tenas, Altimira (rosanas, m.85), Mbuyamba, José, Sola, Álvaro Sanz (Soldevilla, m.72), Nils Mortimer (Jaume, m.56), Ilaix Moriba, Peque, Nico González y Konrad.

Goles. 0-1, m.16: Konrad. 0-2, m.48: Ilaix Moriba. 0-3, m.68: Jaume.

a ÁRBITRO: Varón Aceitón. TA T. amarillas: a Elias, Ilaix Moriba y Florit.