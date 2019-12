Moreno: "No existe una fórmula que diga cómo ganar al Barcelona"

Vicente Moreno es consciente de que tiene ante sí el reto más difícil de toda la temporada con el Mallorca. El conjunto bermellón vista el Camp Nou (21.00/Movistar), un estadio que solo conoce la victoria de los suyos este curso. A pesar de ello, el técnico confían en regresar a la isla con algo positivo. "El partido difícil para nosotros es todas las semanas. Jugar contra el Barcelona lo es para todos. Ir a jugar al Camp Nou es una misión ilusionante, donde sabe uno que el porcentaje de sacar algo positivo es bajo, pero siempre lo hay. Uno se agarra a esa luz de hacer las cosas muy bien y que se unan todos los condicionantes que tienen que darse para sacar algo positivo", ha señalado.

"Para puntuar hay que meter un gol más que ellos, los mismos o que el resultado acabe 0-0. Es uno de los mejores equipos del mundo y decir una fórmula que te va a dar la victoria€ No hay una fórmula. Si la supiera estaría entrenando yo al Barcelona o al Madrid", bromeó.

Moreno es espera que su equipo de la cara mañana en el Camp Nou, y que no renuncie a "atreverse". "Tengo claro lo que me gustaría que hiciera el equipo. También hay que tener en cuenta lo que te deja hacer el otro equipo. Delante estarán los jugadores que son de los mejores del mundo. Al equipo le pido que tengan la cara dura, que sean atrevidos, que se equivoquen intentado hacer cosas", ha destacado. "La mayoría de rivales que han ido jugar esta temporada al Camp Nou han cambiado el dibujo. Defensa de cinco, marcaje al hombre€ Han perdido todos. No es una cuestión de hacer esto, sino otros muchas cosas. Hemos de intentar que aparezcan tanto las virtudes que tienen y explotar las nuestras", ha añadido.

Leo Messi ha acaparado gran parte de las preguntas este mañana en Son Bibiloni. Para Moreno, "no existe fórmula para frenarlo". "Es una persona como cualquier otro y tiene día mejores y peores. Depende también de lo que se proponga. Simeone casi estaba aplaudiendo después de su gol ante el Atlético de Madrid. Yo pude jugar contra él de jugador, ahora tengo la suerte de hacerlo como entrenador. Esperemos que no tenga su mejor partido. Parece que es un partido homenaje a Messi y me parece que saldrá a enseñar el Balón de Oro. Esperemos que el homenaje quede ahí y podemos aguarle un poco la fiesta. La convicción y las ganas es de ganarles con o sin él. No es un partido que ganando o perdiendo se tenga que tomar de referencia", ha puntualizado.

El técnico ha confirmado lo que era un secreto a voces, la ausencia de Lago Junior por lesión. "No ha entrenado esta semana. Lo tiene difícil entrar en la convocatoria. El otro día precisamente por eso no jugó de inicio, teníamos intención de guardarlo, pero el resultado nos obligó a sacarlo. Es una baja importante para nosotros", ha lamentado. También ha descartado a Baba Rahman. " Está entrenando, pero no está al 100%. Tiene miedo porque no puede llegar a la exigencia que él quisiera. No se ve con posibilidades de poder competir en circunstancias normales. Y más en un partido como el de mañana, donde tendrá a uno que le han dado el sexto Balón de Oro por ese costado. El nivel de exigencia no es el adecuado para hacer inventos. No es una alternativa que tengamos. Hay que esperar que el remita el dolor", ha comentado.

Sobre el Cucho Hernández, el valenciano confirmó que podría gozar de sus primeros minutos con la elástica bermellona. "Ha llegado ya por señales de humo el OK desde Londres. El otro día ante el Betis nos hubiera gustado que hubiese podido entrar. Tenemos la sensación de que nos va a aportar mucho, pero también es verdad que lleva mucho tiempo sin jugar. Su tiempo de calidad que nos puede dar es el que es. En función del partido iremos gestionando los minutos", ha indicado.

Para Take Kubo será un partido especial, ya que el japonés regresa ala que fue su casa cuatro años, cuando estuvo en las categorías inferiores del Barcelona. "Está siempre motivado. Me imagino que le correrá por dentro algo de emoción. Le debe hacer ilusión jugar en el campo del primer equipo. Ya se lo decía el otro día, tiene la posibilidad de plantar la bandera de Japón en el Camp Nou. Que aproveche la oportunidad", ha concluido.