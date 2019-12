Budimir: "¿Por qué no podemos ser el equipo que le gane al Barcelona en el Camp Nou?"

Ante Budimir ha concedido opciones de éxito al Mallorca en su visita al Camp Nou de este sábado, a pesar de que su equipo ha perdido los seis encuentros que ha disputado como visitante. "Desde el partido contra el Levante, donde creo que merecimos mínimo un punto, aunque no llegó, me siento optimista. ¿Por qué no podemos ganar el primer punto fuera de casa en Barcelona? Es algo fuera de lo normal, pero se puede", ha dicho esta mañana en la sala de prensa de Son Bibiloni.

El delantero ha pronunciado un discurso en el que ha evidenciado su ilusión acerca de las posibilidades de los suyos, aunque sea ante el líder de la Liga. "Estadísticamente suelen perder un partido al año y empatan dos o tres. Es muy difícil sacar puntos de ahí, pero tal y como yo vivo el fútbol, siempre busco el lado positivo y por qué nosotros no podemos ser el equipo que gane al Barcelona en el Camp Nou. Muchas cosas tenemos que hacer bien y ellos menos bien, pero hay que ser positivo. Y veremos a las once de la noche qué pasa", ha reiterado.

Budimir considera que frenar a Messi es muy complicado. "No existe la fórmula para pararle, tenemos que estar todos a un nivel muy alto como equipo y así podremos defender a Messi y a cualquiera de ellos", ha dicho en primera instancia antes de recordar que el argentino recibirá sobre el césped los seis Balones de Oro que lleva ganados como profesional. "Podemos aplaudir a Messi todos juntos, pero después hay que marcarle bien porque nos puede hacer mucho daño", ha advertido con una sonrisa.

El balcánico ha deslizado la receta para no perder en el Camp Nou. "Tienes que hacer un mínimo de dos goles si quieres sacar algo de ahí. Contra el Betis tuvimos oportunidades para empatar. Quizá tenemos que hacer menos ocasiones y meter más goles que el partido anterior", ha señalado resignado. Incluso ha puesto algún ejemplo de con qué resultado estaría satisfecho: "Estaré contento si empatamos a cero y sacamos un punto, como hizo la Juventus o el Slavia de Praga, pero viendo lo que ha pasado allí tienes que marcar uno o dos goles como mínimo. No hay que pensar mucho, hay que darlo todo y ya veremos qué pasa. Somos conscientes de que jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo".

Sobre si toman como referencia la brillante victoria de los bermellones ante el Real Madrid en Son Moix 81-0), Budimir lanza balones fuera. "No hemos hablado mucho del pasado. Tenemos en la cabeza que hemos ganado a uno de los equipos más fuertes del mundo y esto te da confianza, pero esto no te garantiza nada para el sábado. Lo que tenemos que hacer ahora es entrenar muy bien", ha manifestado.

Budimir, que lleva tres goles esta temporada, ya anotó en el Camp Nou en un partido en su etapa en la Sampdoria. "Mi gol fue en un amistoso, aunque no deja de ser un gol, pero vamos a buscar otro el sábado", ha expresado. El ariete no se siente indiscutible para Vicente Moreno, a pesar de que siempre está siendo el elegido. "Desde el primer día estamos cuatro delanteros más Cucho, que lleva dos semanas. En mi mente está que en cualquier jornada puedo estar en el campo, en el banquillo o en la tribuna", ha asegurado antes de elogiar la figura del colombiano, que tiene la aprobación del Watford para debutar. "Cucho es muy potente, joven y tiene experiencia en la máxima categoría, le veo muy bien. Si está bien de los problemas físicos del pasado, le dará mucho al Mallorca", ha dicho.

Sobre las diferencias entre la Serie A de Italia y la Primera División en España, Budimir ha confesado que se esperaba unos marcajes menos severos. "Aquí se juega más rápido y el ritmo es más alto, pero me ha sorprendido el nivel defensivo. Tengo mucha pelea con los defensas, creía que tendría más espacio en el área, hay jugadores que están físicamente muy fuertes. En la Serie A es muy difícil encontrar espacios, pero en España todos los defensas son fuertes conmigo", ha finalizado bromeando.