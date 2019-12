Xisco Campos, en el CESAG con los universitarios

Para el capitán del Mallorca Xisco Campos la de esta tarde ha sido una rueda de prensa muy especial y diferente. Y es que enfrente de él no estaban las cámaras y rostros habituales de los medios, sino estudiantes de diferentes carreras pertenecientes al CESAG. El binissalemer ha hablado sin tapujos sobre su carrera deportiva, sus planes de futuro y la importancia de los estudios a cualquier edad. "Hay que buscar la satisfacción personal, tener una rutina y seguirla. A lo mejor a corto plazo no llegan los resultados, pero con el tiempo el trabajo acaba dando sus frutos", ha aconsejado.

La comparecencia del veterano central ha servido para estrenar una nueva serie de actos mensuales organizados por el club, bautizados como "El Tercer Grado", en el que miembros de la primera plantilla se someterán a las preguntas de los alumnos y profesores del centro universitario.

Ante aproximadamente medio centenar de jóvenes, se ha visto a un Xisco Campos cómodo, en un ambiente relajado y de cercanía, en la que la sinceridad y la timidez de los jóvenes, muchos de ellos estudiantes de primero, le han conseguido sonsacar algunas reflexiones sobre la vida y el mundo del fútbol. La figura de Xisco ha sido muy valorada por los alumnos, ya que como ellos, también está estudiando una carrera, en este caso el CAFyD (Ciencias de la Actividad Física y Del Deporte). "Es fundamental que los niños se formen tanto como puedan. Cuando acabas la carrera futbolística es complicado saber que hacer, y cuantos más recursos tengas a tu alcance, mejor", ha resaltado.

Xisco, uno de las voces autorizadas dentro del vestuario bermellón, ha valorado la experiencia de tener que salir de la isla muy joven al no contar con oportunidades, un bagaje que que ha comparado con cualquier otra situación en la vida: "A veces las circunstancias son difíciles, pero has de seguir. Aprendí a cocinar, a hacer papeleos€ Los primeros meses fueron muy duros, pero cuando algo te gusta hay que pagar un precio y el mío fue tener que salir de casa, aunque no cambiaría esa experiencia por nada".

El aspecto emocional también ha sido uno de los aspectos que ha destacado en el día a día de un deportista de élite: "El ambiente en un equipo es importantísimo. El míster (Vicente Moreno) siempre nos dice que disfrutemos. A la hora de analizar hay que olvidarse del resultado y ver un poco más allá, porque sino dejas de disfrutar".

Con 37 años, jugando en el lugar que siempre había querido, ha asegurado que "cuando no me vea con nivel daré un paso al lado", aludiendo a una futura retirada: "Voy día a día, Yo me cuido al máximo y de momento disfruto con el fútbol".