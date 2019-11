El Mallorca de Vicente Moreno, un equipo con trece jugadores

El Mallorca de Vicente Moreno es un equipo de trece jugadores que se reparten la titularidad este curso. Las estadísticas no engañan, y con los datos en la mano, el conjunto bermellón es el equipo en el que menos futbolistas diferentes han comenzado en el once titular en las catorce jornadas que se llevan de Liga.

A pesar de haber realizado catorce fichajes en el mercado de verano–Zlatanovic fue cedido al Numancia y De Galarreta sigue en Las Palmas–, la escasa confianza que Vicente Moreno, técnico bermellón, ha mostrado en ellos y el bajo nivel que han ofrecido en sus escasas apariciones en el terreno de juego han provocado que hasta diez jugadores de la actual plantilla no hayan sido titulares en ningún partido.

El conjunto bermellón tan solo ha empleado a diecisiete jugadores como titulares en alguna ocasión, siendo el equipo de Primera División que menos futbolistas ha usado en su once, según los datos publicados por la cuenta especializada en estadísticas @StatsPrimera. Por el contrario, su rival de mañana, el Betis, es el que más variaciones ha hecho en su once titular, con hasta 23 jugadores arrancando de inicio en algún encuentro de Liga.

Tan solo hay dos futbolistas bermellones que hayan sido de la partida en el once en todas las jornadas de Liga: Martin Valjent y Ante Budimir. El central eslovaco, un fijo desde su llegada en el mercado invernal de la campaña anterior, es el único miembro de la plantilla que ha disputado todos los minutos del campeonato. Por su parte, Ante Budimir, ante la escasa competencia que ha encontrado en una zona donde el club trajo a tres refuerzos en verano–Álex Alegría, Pablo Chavarría y Cucho Hernández, este último lesionado más de tres meses–, le han hecho indiscutible en el once del técnico valenciano.

Reina, Sastre, Dani Rodríguez, Baba, Salva Sevilla y Lago Junior han sido titulares en trece ocasiones. Les siguen Aleix Febas, con doce, y Raíllo, con once –se perdió dos partidos por lesión–. Take Kubo, al que le costó entrar en el once, ha disputado cinco encuentros como titular, caso similar al de Fran Gámez, con seis, que ha aprovechado las lesiones de Lumor –titular en siete ocasiones– y Baba Rahman para asentarse en el lateral. El lateral ghanés, cedido por el Chelsea, cuenta con la confianza del cuerpo técnico y en cuanto se recupere de su lesión es muy probable que vuelva al once bermellón. El cuanto al resto de jugadores, su presencia en un once titular ha sido testimonial.

A pesar de contar con 25 fichas profesionales en la primera plantilla, los números indican el poco fondo de armario con el que cuenta el equipo y su prácticamente nula participaciónen el arranque de los encuentros. Diez jugadores no han comenzado de inicio. De los fichajes realizados este verano, tan solo Febas y Kubo cuentan con la confianza del valenciano, mientras que otros, como Sedlar –lesionado dos meses–, Alegría, Chavarría, Salibur o Señé, han visto la mayor parte de los partidos desde el banquillo o la grada.

En Son Moix el plan de Moreno con sus hombres ha funcionado a la perfección, consiguiendo todos los puntos que lleva el Mallorca en el campeonato. En cambio, fuera de casa, a pesar de la mejoría mostrada en el Ciutat de València, sigue sin puntuar y no se avistan cambios en el once para intentar revertir la situación.

La acumulación de minutos en los más habituales es evidente y la falta de recambios de garantía no prevé un futuro muy distinto. Moreno cuenta con sus hombres de confianza y, a falta de lo que ocurra en el mercado invernal, no parece que a corto o medio plazo se vayan a ver nuevas caras formando parte del once.