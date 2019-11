El Mallorca en casa y fuera: Dr. Jekyll y Mr. Hyde

El Real Mallorca tiene dos caras cuando juega dentro o fuera de su feudo. Tras el transcurso de las catorce primeras jornadas el conjunto bermellón ha demostrado ser un equipo muy diferente cuando defiende puntos en Son Moix a cuando busca sacarlos cruzando el charco. Pese a ser una dinámica que comparte con casi todos los equipos de LaLiga, el combinado rojillo es el que más acentúa esas diferencias, habiendo logrado todos sus puntos hasta la fecha solo como local.

Los hombres de Vicente Moreno apuntaron el pasado viernes una nueva derrota lejos de Son Moix y frente al Levante. Pese a que en el equipo se vio una mejoría, esta no fue suficiente para rascar su primer punto a domicilio. El conjunto bermellón es el único equipo de Primera División que todavía no ha conseguido puntuar fuera de casa, un lastre que hasta el momento ha conseguido solventar con sus buenas actuaciones como local.

El técnico se está mostrando incapaz de dar con la tecla que permita a los bermellones hacer daño fuera de casa. Se quedó con las ganas ante rivales directos en la lucha por la permanencia, como son el Leganés (1-0), el Alavés (2-0) y el Valladolid (3-0), y también frente a otros oponentes de más entidad como Valencia (2-0), Getafe (4-2) y Levante (2-1). Es el único equipo de toda la Primera División que aún no ha conseguido ningún botín después de coger el avión y dicha mala racha se acentúa si se tienen en cuenta los dos últimos encuentros del conjunto bermellón durante el pasado curso, donde también sumó dos derrotas: ante Albacete (1-0) en la primera eliminatoria de los play-off de ascenso y ante el Deportivo (2-0).

El preparador de Massanassa se escuda en que no solo a ellos les cuesta sacar algo positivo lejos de su feudo. No obstante, la realidad es que todos los demás ya lo han conseguido. También recuerda que son uno de los equipos que menos partidos han disputado fuera de Son Moix, aunque eso no quita que el Mallorca haya igualado su peor arranque como visitante en Primera División, solo comparable a los firmados en las temporadas 1960-61 y 1969-70, en las que también empezó el curso con media docena de derrotas fuera de casa.

Este próximo sábado el conjunto bermellón recibe al Real Betis. El combinado andaluz tampoco es un erudito cuando juega lejos del Benito Villamarín. Los de Rubi son, junto a Leganés y Real Mallorca, el único equipo de la máxima categoría del fútbol español que todavía no ha logrado una victoria lejos de su estadio, aunque sí ha puntuado en dos encuentros: ante Osasuna en la jornada 5 de la competición regular (0-0) y ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la doce (0-0).