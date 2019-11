Abdón: "Hay que pulir detalles y tener un poco de suerte para sacar puntos fuera"

Abdón Prats, que tuvo en sus botas lograr el empate ante el Levante en la última acción del partido con un fuerte disparo que repelió el larguero, cree que el Mallorca está en el "camino correcto" para lograr puntuar fuera de casa. "El equipo lo está haciendo muy bien y está haciendo lo que el míster nos pide. Hemos de estar orgullosos del trabajo que hacemos fuera de casa y tarde o temprano acabarán llegando los puntos", ha afirmado.

El equipo mostró una mejor imagen en el Ciutat de València, pero no bastó para conseguir puntuar. Abdón lo achaca a una "mayor continuidad" en el juego del equipo. "No creo que fuese un cambio de idea en el sistema, porque en otros partidos también habíamos tenido momentos buenos y bajábamos el nivel, que era cuando el equipo rival nos hizo más daño. Ante el Levante tuvimos más continuidad en el juego y estuvimos más cerca de conseguir puntuar", ha comentado. Sobre el hecho de no haber puntuado a domicilio en Liga, Abdón ha sido claro. "Es un cúmulo de cosas. Hay que tener un poco de suerte y luego pulir los detalles de cada uno que sabemos. A partir de ahí será más fácil conseguir los puntos fuera de casa", ha reconocido.

Viucente Moreno, que apostó por dos delanteros en el tramo final del encuentro, explicó en rueda de prensa que con este sistema el equipo en ocasiones "pierde el timón del partido". El artanenc ha estado de acuerdo con él, a pesar de que es una situación que se ha dado con el equipo por detrás en el marcador". "Con el míster lo hablamos y siempre trabajamos todos los sistemas. Sí que es verdad que cuando saca dos delanteros al campo es cuando vamos perdiendo y claro, a lo mejor el equipo va arriba a presionar y está más desorganizado y supongo que se refería a esto. Si algún día salimos así desde el inicio estará más controlado y no habrá estos agujeros que dijo él", ha explicado.

"Desde que nos hemos juntado este grupo de jugadores, el cuerpo técnico y el club no nos afecta este tipo de situación. Al final hemos demostrado que somos un equipo y un grupo humano muy fuerte. Somos un equipo muy trabajador y al final el trabajo que estamos haciendo dará sus frutos", ha resaltado Abdón sobre si ser el único equipo que no ha puntuado a domicilio afecta a la plantilla.

Al Mallorca le restan cinco partidos para acabar la primera vuelta, pero el delantero no hace cuentas con los puntos que debe sacar el equipo. "Las únicas cuentas que hacemos es que quedan tres días para el partido contra el Betis y no podemos pensar más allá. Es un partido importantísimo y si hacemos las cosas como venimos haciéndolas podremos conseguir los tres puntos. El Betis es un equipo que tiene una plantilla que impresiona que esté allí abajo, pero nosotros hemos demostrado que podemos plantar cara a cualquier equipo", ha asegurado. "Sabemos nuestro calendario. Sabemos que después vamos a Barcelona, que viene el Sevilla y no será fácil. Los puntos más importantes son los más cercanos y ante el Betis hemos de ganar como sea delante de nuestra gente, que seguro que si hacemos las cosas bien sacaremos los tres puntos", ha dicho.

Por último, ha opinado sobre el VAR, que en la última jornada perjudicó al equipo con dos posibles penaltis no señalados. "En Primera se está viendo que hay cosas que unos lados se pitan y en otros no. En Champions League también pasa. Ha creado una desconfianza que no es buena para el fútbol ni para los jugadores. Al final es decisión de Liga y tenemos que ir hacia adelante con lo que sea", ha concluido.