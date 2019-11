El Mallorca, más perjudicado que beneficiado por el VAR

Desamparados por el VAR. Tiene razones Vicente Moreno para quejarse de las actuaciones arbitrales que ha vivido su equipo hasta el momento: penaltis muy rigurosos señalados en su contra, manos involuntarios en el interior del área y un videoarbitraje que actúa cuando le viene en gana

Hasta en tres encuentros (Athletic, Getafe y Levante) el Real Mallorca se ha visto claramente perjudicado por la actuación arbitral.



Jornada 1



Mallorca-Eibar 2-1: En la primera victoria del Mallorca en su regreso a Primera, el colegiado Melero López no influyó en el resultado ni tuvo que hacer uso del videoarbitraje.



Jornada 2



Mallorca-R. Sociedad 0-1: Pizarro Gómez estuvo acertado en las jugadas conflictivas del partido que enfrentó al conjunto bermellón ante la Real Sociedad y solo tuvo que recurrir al VAR en la primera parte por unas supuestas manos del conjunto vasco en el interior del área que no fueron.



Jornada 3



Valencia-Mallorca 2-0: Alberola Rojas acertó en los dos penaltis señalados al Mallorca que le valieron la victoria al Valencia. Tras una primera parte de claro dominio mallorquinista, en una jugada aislada en el 45, Raíllo derribó a Coquelín. Penalti muy claro y que no admitió discusión. En la segunda mitad, Lago provocó una inocente pena máxima. Tras un remate de cabeza, el costamarfileño tenía la mano muy cerca del rival y en una posición poco natural. Parejo volvió a transformar.



Jornada 4



Mallorca-Athletic: 0-0: González Fuertes señaló dos penas máximas durante el encuentro. Abdón erró el primer penalti del curso pitado a favor del Mallorca sobre Kubo. Cuando el encuentro ya expiraba, tras una jugada inofensiva en la que Baba había despejado el balón tras un rebote, el VAR avisó al colegiado de que revisara la acción. El reglamento, en esas primeras jornadas, se endureció en ese aspecto, pero vista la jugada quedó claro que el balón impactó en la mano del ghanés tras un doble rebote. Reina atajó la pena máxima de Adúriz.



Jornada 5



Getafe-Mallorca 4-2: En el Coliseum Alfonso Pérez el Mallorca volvió a verse claramente perjudicado por la actuación arbitral. El colegiado del encuentro, el aragonés Jaime Sastre, erró al señalar pena máxima de Joan Sastre en un forcejeo con Juan Mata a la salida de un córner. Además, el árbitro debió expulsar al futbolista del Getafe por una entrada muy fea al defensa de Porreres al filo del descanso.



Jornada 6



Mallorca-Atlético: 0-2: A la media hora de juego Hernández Hernández fue requerido por el VAR por unas supuestas manos de Sastre en el interior del área. Al comprobar el monitor, el colegiado canario lo que señaló fue manos del atacante del Atlético de Madrid Joao Félix. Hubo una expulsión, la de Morata, por encararse con Salva Sevilla.



Jornada 7



Alavés-Mallorca 2-0: El colegiado Del Cerro Grande tuvo que recurrir al VAR para señalar una pena máxima de Lago Junior sobre Tomás Pina por un claro toque por detrás, suficiente para desequilibrar al exfutbolista del conjunto bermellón. El costamarfileño pecó de ingenuo, pero el penalti fue claro. El Alavés no perdonó desde los once metros con un gol de Lucas Pérez.



Jornada 8



Mallorca-Espanyol 2-0: Partido plácido para el colegiado del encuentro, el vasco De Burgos Bengoetxea. El videoarbitraje solo entró en juego en una jugada en el minuto 23 por unas posibles manos de un defensa del Espanyol tras un tiro de Febas. El árbitro corroboró en el monitor instalado en Son Moix la inexistencia de la pena máxima.



Jornada 9



Mallorca-R. Madrid 1-0; Alberola Rojas, del comité castellano-manchego, expulsó a Odriozola con doble amarilla. El conjunto bermellón se libró de que el VAR revisara un claro agarrón de Salva Sevilla a Brahim en el 84, que afortunadamente el árbitro no vio. La picaresca de Reina para sacar presto tras la polémica jugada evitó que el videoarbitraje pudiera intervenir en la acción. Cuestionado sobre el tema, Moreno aseguró no saber de lo que se le hablaba.



Jornada 10



Leganés-Mallorca 1-0: Prieto Iglesias cuajó una actuación correcta sin influencia en el marcador.



Jornada 11



Mallorca-Osasuna 2-2: El cántabro Cordero Vega no tuvo ninguna duda en señalar los dos penaltis favorables al Mallorca, ambos clarísimos. El primero cometido sobre Dani y el segundo por unas claras manos de Roncaglia. En el minuto 70 pudo pitar un tercero, por posible agarrón de Roncaglia sobre Budimir, pero tan siquiera fue requerido por el VAR .



Jornada 12



Valladolid-Mallorca 3-0: El colegiado Medié Jiménez no tuvo ninguna duda en señalar penalti de Fabricio sobre Enes Unal, tras una grave falta de entendimiento entre el portero canario y Antonio Raíllo. No influyó en el marcador y no tuvo que hacer uso del VAR.



Jornada 13



Mallorca-Villarreal 3-1: El conjunto bermellón vivió su partido más plácido del curso gracias, en parte, al arbitraje de Del Cerro Grande, quien señaló dos penas máximas a favor de los rojillos algo dudosas. La primera sobre Kubo, derribado en el interior del área. La segunda, muy portestatada por los jugadores del Villarreal, después de que Asenjo arrollara a Febas en boca de gol.



Jornada 14



Levante-Mallorca 2-1: El Mallorca sufrió en sus carnes en el Ciutat de València la inoperancia del VAR en acciones dentro del área. Con el colegiado Pizarro Gómez, el videoarbitraje obvió dos claros penaltis -en el primer y en el último minuto- a favor de los bermellones que podrían haber decantado el encuentro a favor de los de Moreno.