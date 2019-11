Moreno: "No me explico que no se revisen las jugadas en el VAR"

Moreno ya no se calla. El técnico del Real Mallorca compareció ayer en la sala de prensa del Ciutat de València todavía con la jugada de las manos dentro del área de un defensor del Levante clavada en la retina. Esa infracción y la de Febas, en el minuto uno, las mencionó el de Massanassa hasta en tres ocasiones durante su comparecencia. "Es que me parecen muy claras", señaló el valenciano: "No entiendo que el VAR no haya entrado".

"No hay mucho que decir. Al final acabamos hablando de esto y tampoco quiero eso. Muchos penaltis que nos han pitado a nosotros a lo largo de la temporada han sido de risa. No me gusta excusarme con ello ni quitarle mérito al rival, pero creo que no hay ninguna explicación para que no hayan revisado las jugadas de Febas en el minuto uno y de Take en el descuento", indicó el preparador rojillo, quien prosiguió: "En el VAR ha habido una evolución. A nosotros nos han pitado manos muy parecidas a las que se han visto hoy en el partido. Yo tengo bastante claro lo que he visto sobre el verde, pero creo que en este caso mi opinión cuenta más bien poco", indicó el técnico visiblemente afectado y contrariado.

Cuestionado sobre si la derrota era justa, visto lo visto sobre el terreno de juego, Moreno dio su opinión: "El resultado es el que es. El Levante ha buscado ganar el partido y no hay que quitarle tampoco ningún mérito, aunque si me preguntáis por mi opinión, creo que el resultadao más justo habría sido otro. Evidentemente cada uno lo ve desde su propia perspectiva".

"No nos queda otra que insistir. Claro que hay cosas que se pueden mejorar, pero creo que también hemos hecho muchas cosas bien. Los chavales se dejan todo en cada partido. Me sabe mal por el esfuerzo y la voluntad que ponen. Me gustaría que obtuvieran más premio por su trabajo", aseveró el valenciano al ser preguntado sobre la racha de malos resultados a domicilio.