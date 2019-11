Moreno: "En los partidos de las selecciones la fiesta la paga el Mallorca"

Jugar en Primera tiene un precio. El parón por selecciones está afectando de lleno al conjunto bermellón. Las bajas de Aleksandar Trajkovski y Lumor no benefician a un Real Mallorca que mañana regresa a la competición regular para enfrentarse al Levante. Vicente Moreno ha mostrado este mediodía su fastidio por las lesiones y ha señalado la falta de "responsabilidad" de la selección de Ghana como principal problema de la situación.

"Lumor se fue con unas molestias de la isla, de hecho en el partido ante el Villareal se retiró antes de hora por precaución. Le aconsejamos que no fuera, pero tenía que ir por tema del llamamiento. Le aconsejamos que fuera pero volviera, pero entrenó allí y se fastidió allí. Desgraciadamente la fiesta la paga el Mallorca. El caso de Aleksandar es diferente, tiene una lesión en una acción de un partido, pero con Lumor insistí personalmente en este tema porque sabía los problemas que teníamos en los laterales y de hecho, a día de hoy, tenemos a Sastre y a Fran porque él quiere estar, pero en otras condiciones igual no estaría todavía. Hay que ser mucho más responsable de lo que en este caso se ha sido", ha indicado el preparador del conjunto bermellón.

Sumadas a las bajas de Lumor y Trajkovski, Moreno tampoco podrá contar con Lago Junior, quien por unas molestias se quedará fuera de la convocatoria: "Tenemos también a Lago por ahí que seguramente tampoco estará. Son pequeñas cosas. Vamos a ir los 19 que estamos, todos los que están disponibles. El Cucho no tiene el alta todavía. Baba Rahman no se ve todavía para poder entrar, está todavía lejos. Baba viene de jugar hace nada dos partidos, Martin llegó ayer por la noche y hoy hizo su primer entrenamiento. Muchas dificultades e ilusión por superarlas".

Sobre el Cucho Hernández, Moreno ha valorado que el futbolista ya se encuentre en la isla, pero también ha mandado un mensaje a la tardía del jugador en aterrizar en Mallorca. "Cucho lleva tres entrenamientos. Nosotros queríamos y teníamos interés en que viniera lo antes posible para estar con el grupo y si no es participando, sí sintiendo un poco todo lo que pedimos a los jugadores. Hemos conseguido adelantar su llegada una semana, porque estos días todavía tenía que estar con el Watford entrenando de forma específico. No tiene el alta, no completa los entrenamientos al 100%, es un jugador que por el momento no podemos disponer de él. Ahora ya es una cuestión de que a nivel médico le den el alta y que poco a poco se vaya encontrando en condiciones", ha señalado

Sobre su rival de mañana, Moreno ha indicado que el Levante "es un equipo que conozco bien". "Tiene muy buena plantilla, están muy bien trabajados y están haciendo muy buena temporada. Tendremos dificultades, pero es una oportunidad de poder ganar fuera de casa y vamos a intentarlo con todas nuestras ganas y todas nuestras armas. Si les ganamos les empataremos a puntos, pero es un equipo complicado", ha manifestado.