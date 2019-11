El dilema de Vicente Moreno

Seis jugadores para cinco posiciones. Baba, Salva Sevilla, Febas, Dani Rodríguez, Lago Junior y Take Kubo. El técnico del Real Mallorca Vicente Moreno tiene ante sí el problema de cómo encajar las piezas de la mejor manera posible en su once para enfrentarse al Levante mañana en el Ciutat de València. Con el ghanés como indiscutible en el centro del campo y Lago Junior fijo en banda izquierda, los otros cuatro jugadores pugnan por un puesto en la alineación titular, cambiando el estilo de juego del equipo ante la presencia y posición en el campo de unos u otros.

A priori, parece impensable que el técnico mallorquinista vaya a dar descanso de manera inmediata a Salva Sevilla, hombre fundamental en sus esquemas e idea de juego durante las últimas tres temporadas. Sin el almeriense puede optar por un estilo más directo y ofensivo, pero siempre es positivo contar con más variantes de juego, precisamente una de las quejas del valenciano en pretemporada ante la llegada de los fichajes al equipo.

"Bendito problema. Ojalá lo tengamos siempre y no solo en esta posición, sino en todas", contestó el de Massanassa a la entrevista concedida a DIARIO de MALLORCA esta misma semana al hablar de la acumulación de hombres en el centro del campo. Salva Sevilla es indiscutible en el once bermellón, ya que gracias a su veteranía, calidad y visión apota muchos beneficios al equipo, pero visto lo visto ante el Villarreal en la última jornada de Liga, Moreno puede optar por otra variante y buscar una alternativa al juego del Mallorca, especialmente fuera de casa, donde aún no ha conseguido puntuar y donde la seguridad y el acierto en las áreas que muestra en Son Moix se diluye al jugar como visitante.

A excepción del encuentro ante los de Javi Calleja, el técnico bermellón siempre ha optado por el mismo esquema: Baba como ancla en el centro del campo, con Salva Sevilla un poco más adelantado haciendo las funciones de organizador y canalizador del juego mallorquinista. Lago Junior y Dani Rodríguez como extremos y Aleix Febas por detrás del delantero.

El principal cambio que ha realizado al de Massanassa esta temporada ha sido la inclusión de Kubo por Febas, con Dani cayendo al centro, o por el propio jugador gallego, quedando el jugador nipón escorado a la banda derecha. Con este sistema, el Mallorca juega a un ritmo más pausado, intentando controlar el balón en todo momento y construyendo las jugadas con mimo, especialmente gracias a la presencia del mediocentro andaluz.

Frente al conjunto amarillo, en cambio, la baja obligada por acumulación de tarjetas de Salva Sevilla permitió al entrenador bermellón colocar a cada jugador en su posición natural. Baba y Febas en el centro del campo, Dani Rodríguez actuando por detrás del delantero con Lago Junior y Kubo como extremos.

Ante la ausencia del futbolista de Berja, se vio a un Mallorca mucho más vertical, dinámico y explosivo de mediocampo hacia arriba. Dani, sin el corsé de jugar en banda, explotó su velocidad y atrevimiento, llevando el balón rápidamente al área rival. A Febas también se le vio más cómodo, entrando más en contacto con el esférico y sumándose al ataque cuando la ocasión lo requirió. Y Kubo, que cayó por el centro con más frecuencia aprovechando la ausencia del centrocampista almeriense, ofreció su mejor encuentro de la temporada.

A pesar de todo, la ausencia esta semana de Lago Junior en los entrenamientos con el grupo, teniendo que retirarse antes de tiempo el martes junto a otros compañeros lesionados, puede allanar la decisión de Moreno para su once ante el Levante. No cabe duda de que el valenciano esperará hasta el último momento para analizar el estado del costamarfileño para confecciones la alineación titular, pero en caso de no llegar, presumiblemente sería Kubo quién ocuparía la banda izquierda del ataque bermellón.

Fran Gámez, a punto



Fran Gámez se ha unido al grupo en las últimas sesiones de entrenamiento, por lo que parece que llegará a tiempo para el encuentro ante el conjunto levantino. Ante la baja de Lumor por lesión, Vicente Moreno optará en principio por alinear a Gámez en banda izquierda y Joan Sastre, a una tarjeta de cumplir sanción, en banda derecha. Otra opción sería el veterano Xisco Campos ocupando el carril derecho y el de Porreres el izquierdo, a pierna cambiada.