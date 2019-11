Vicente Moreno: "Juegan los de la temporada pasada porque están mejor que los que han llegado"

Entrenador del Real Mallorca. El valenciano (Massanassa, 1974) considera que los bermellones merecen "llevar algún punto más" en la clasificación en este tramo inicial de campeonato, aunque cree que "están bien y fuera del descenso". En su primera experiencia en la elite, el preparador admite que se ha planteado apostar por jugar "con dos delanteros o una defensa de cinco" en algunos encuentros.

P Usted, como muchos de sus jugadores, debuta en Primera. ¿Cómo califica su experiencia hasta ahora?

R Nada diferente a lo que esperaba. Era una situación ilusionante para todos. Y he comprobado la dificultad que es estar en una categoría en la que están los mejores jugadores del mundo. A nivel personal tengo la suerte de estar entre los veinte entrenadores que dirigen en la Liga española.

P ¿Está notando la diferencia entre Primera y Segunda?

RSiempre hay diferencias. No deja de ser fútbol, las reglas son las mismas, pero la atención que hay sobre cada partido de Primera es lo más diferente por la repercusión que tiene. Esto y la calidad de los jugadores, que por algo están las categorías. Técnica y tácticamente estamos al máximo nivel.

P ¿Hubiera firmado llegar a la jornada trece con catorce puntos?

RTengo que decir, no sé si por ignorancia o excesiva ilusión, que siempre piensas que puede ser mejor. Mirando cómo el equipo estaba compitiendo desde el principio la sensación es que podíamos y merecíamos estar más arriba, pero la realidad te va llevando al lugar en el que debes estar. Dentro de la naturalidad de dónde tendríamos que estar, creo que estamos bien, fuera del descenso, que es el objetivo marcado y que es complicado de por sí.

P ¿Merecen algún punto más?

R La sensación que tengo es que, especialmente fuera, el equipo ha hecho méritos para sacar algo más. No me atrevería a decir cuántos, pero creo que sí merecemos llevar algunos más. Estamos donde tenemos que estar y con garantías de conseguir lo que buscamos.

P Afrontan tres de los cuatro próximos partidos lejos de Son Moix. Para ponerse a temblar.

R No. Es una evidencia que los números del equipo son mejores en casa que fuera. Creo que el Espanyol es el único que ha sacado más puntos fuera que en su estadio. Ahora tenemos una oportunidad de hacerlo mejor como visitante.

P ¿Por qué esta diferencia de rendimiento? Parecen dos equipos diferentes.

R No estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que el resultado marca mucho las lecturas que hacemos. El resultado nos hace ver las cosas como creo que no son. Está claro que si tenemos los puntos que tenemos es porque podemos hacer las cosas mucho mejor, pero creo que fuera de casa hemos hecho cosas bien, no todo ha sido un desastre y el equipo es tan diferente. La diferencia es que en la contundencia en las áreas, sobre todo en la contraria, en casa somos mucho más contundentes. A mí me gustan las estadísticas y hay una que dice que el Villarreal era de los equipos que más llegaba al área con peligro. Y nosotros tenemos el mismo porcentaje que ellos, la diferencia está en la finalización, ellos tienen un porcentaje en que las convertían en ocasiones de gol o en gol. Esa contundencia es la que nos está faltando a nosotros.

P ¿Se ha planteado cambiar de sistema de juego alguna vez?

R Sí, por supuesto. En la vida hay que ser flexible. A veces podéis pensar que detrás de cada decisión hay cabezonería, pero todo es meditado. Nos hemos planteado, y lo hemos hecho alguna vez, jugar con dos puntas, o hacer una defensa de cinco. La conclusión es que en los partidos anteriores lo mejor era hacer lo que hicimos.

P Las categorías no son comparables, pero en Segunda B apostaba por dos puntas.

R Es que no tengo ningún problema en poner a dos delanteros. En Segunda B lo teníamos claro y el tiempo nos dio la razón, en Segunda empezamos de la misma manera y después tuvimos una evolución dentro de la misma temporada y el tiempo, creo que de forma exagerada, nos ha vuelto a dar la razón si vamos al tema de resultados. Y ahora hacemos lo que creemos que es mejor.

P¿Ser el único equipo que aún no ha puntuado fuera puede llegar a provocar ansiedad?

RA veces lo que te da rabia es que cuando no haces bien las cosas tienes lo que te mereces y poco más, pero ha habido momentos en los que hemos merecido más y te da un poco de impotencia que el jugador no tenga ese premio. En Valencia o, por ejemplo en Vitoria, hasta que nos marcan y de la forma en la que nos marcan, que ya hemos visto que ese tipo de penalti ahora ya no se pita. Ha habido una evolución del VAR con la que nos ha tocado la cruz, desgraciadamente es así y eso genera impotencia. Pero no creo que tengamos ansiedad, tenemos que estar tranquilos. Estamos bien, aunque nos gustaría estar mejor. No hay que olvidar que podríamos estar mucho peor. Hay equipos que si se mira el presupuesto y la plantilla que tienen, están diseñadas para estar en Europa y están por detrás de nosotros.

P ¿Es usted partidario del VAR?

R Sí, está hecho para impartir justicia, pero queda claro que, con o sin él, se sigue dependiendo de la decisión de una persona, por lo que seguiremos con lo mismo. Si determina si la pelota entra o no o si es fuera de juego, ahí no hay duda ni polémica, pero si entramos en si las manos son penalti o no, pues seguimos igual.

P De doce fichajes a duras penas solo juegan tres. ¿Es que están mejor los de la temporada pasada que los que han llegado?

R Es que de esto no hay ninguna duda. A la hora de hacer una alineación no hago una balanza sobre si llevan más o menos tiempo... Miren, también lo podemos ver de otra manera. Fichajes son todos. Todos los que están los han fichado los responsables actuales del club, unos antes y otros después, pero a la hora de hacer una alineación siempre dejas a alguien fuera. Para hacer el once se mira el rendimiento de cada uno.

P Dani Pendín tenía razón cuando se quejó en voz alta en la concentración de pretemporada en Málaga.

R Dejaría a Dani Pendín fuera de esto porque puedo hablar en primera persona. Cuando hablamos de esto es en un momento determinado en el que hay un plazo abierto y nosotros, como entrenadores, tenemos la obligación y la responsabilidad de que el club haga el mejor equipo posible. No hay más. Una vez está cerrado el plazo, vamos a muerte con los jugadores que tenemos. Muchos de ellos son los que nos han llevado hasta aquí y morimos con ellos. Pero como responsables de la plantilla siempre estamos abiertos a que haya una mayor competencia y mayor nivel porque saldremos beneficiados nosotros a nivel personal y el club.

P Los entrenadores suelen decir que esperan que los fichajes mejoren lo que hay, pero la realidad es que en este caso no ha sido así porque, si le hubieran mejorado la plantilla, jugarían.

R Es que si jugaran todos los que han venido, los de antes no jugarían. Algunos son de las mismas posiciones, al final hay que montar el puzzle. Sin ir más lejos, en el lateral izquierdo se van dos y vienen dos, por lo que uno de los dos no va a jugar. No por ser nuevos van a jugar, de lo que se trata es de tener una plantilla compensada y si los jugadores que merecen jugar por rendimiento llevan un año o vienen de Segunda B, pues se lo han ganado. No miro el DNI.

P ¿Tiene una plantilla compensada?

R Tenemos veinticinco jugadores y, como cualquier plantilla, es mejorable. Con ellos estamos compitiendo.

P Molango dijo en verano eso de que ellos fichan y ustedes entrenan.

R Si lo dice el jefe, pues ya está. Yo soy un empleado, no puedo decir mucho más.

P ¿Realmente es así?

R Solo faltaría que estuviera yo aquí para decir que lo que dice el jefe no es así.

P Entonces su grado de responsabilidad en los fichajes es bajo.

R Si al final todo es mucho más fácil que lo que estamos hablando. El máximo responsable del rendimiento de un equipo es el entrenador y yo lo asumo. A partir de ahí lo demás da igual. No voy a ser más o menos responsable de lo que suceda por tener más o menos peso en las decisiones, eso me importa poco. Lo que quiero es sacar el máximo rendimiento posible a los jugadores que tenemos y ver hasta dónde somos capaces de llegar. Los jefes me juzgarán por esto.

P Es un tema que está en la calle. Sus alineaciones no dejan bien a Molango ni a Recio porque solo hay un titular de los nuevos.

R Todos los jugadores que están en la plantilla y que ganaron al Villarreal los han traído Maheta Molango como máximo responsable y Javi Recio como director deportivo. No solo han traído a los que no juegan, también a los que juegan, por lo que no haría diferencia. Los que han rendido más también los han traído ellos.

P ¿El Kubo real es el que se vio ante el Villarreal?

R No, creo y espero que tenga mucho margen. Contra el Villarreal dio un muy buen nivel ofensivo, pero también empieza a dar rendimiento en otra parcela que no llama la atención. Me refiero a nivel defensivo y táctico. Hay que tener cierto rigor a la hora de colocarse porque de poco vale hacer gol y dos buenas jugadas si luego te meten cinco. Lo más importante es que ves que es un jugador que quiere mejorar. Tenía la preocupación de que solo le preocupara tener minutos y ya está y veo que siente si el Mallorca gana o pierde partidos. Quería que hubiera algo más de que solo pensara en su trayectoria personal y es el caso.

P ¿Contempla que Kubo pueda actuar más centrado en lugar de pegado a la banda?

R Sí. Para ubicar a uno en su sitio, hay que quitar a otro. Porque hay gente que te lo comenta y no se da cuenta que te ha dicho que tienen que jugar quince cuando solo pueden hacerlo once. Te dicen que tienen que jugar Febas y Dani por dentro, pero también Kubo. Y después el mismo te dice que tiene que jugar Salva y, por supuesto, Baba. Y claro, todos no pueden.

P Si Kubo se consolida en la banda derecha y Lago en la izquierda, con Budimir arriba. Entre Febas, Dani Rodríguez y Salva Sevilla sobra uno.

R Es un bendito problema. Ojalá lo tengamos siempre y no solo en esta posición, sino en todas. Esto es lo que hemos pedido, querer tener el problema de que cuando haya una baja una semana y la sustituyes, después a la semana siguiente tengas dudas acerca de lo que hay que hacer.

P Da la impresión de que protege mucho al japonés. ¿Para que no se le suban los humos?

R Si Kubo merece jugar cada semana por rendimiento intentaremos protegerle, pero estará dentro del campo. Son muchas circunstancias porque cada vez que se va con la selección, además del viaje que lleva encima, no entrena ni un día con el equipo. Y esto la gente no lo sabe o le da igual. Pero uno como entrenador tiene que hacer la gestión, gestión de grupo y del rendimiento. Son muchas variables que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un once. El ritmo lo pondrá Kubo con su rendimiento, me da igual que tenga dieciocho años.

P Febas nunca había jugado en Primera División y se ha convertido en indiscutible.

R Ha jugado dos años en Segunda que le han hecho mejorar. Le ves tan pequeñito y luego tiene mala leche. Es competitivo, tiene carácter y tiene lo que se va ganando.

P Dani Rodríguez parece que ha jugado siempre en Primera. Es increíble que no haya debutado hasta los 31 años.

R Es que ni siquiera tiene un bagaje en Segunda, donde ha jugado solo dos años. Ha tenido las ideas muy claras, ha esperado su momento y, a base de trabajo y rendimiento, se lo ha ganado.

P Lago llegó a temer que se iría al banquillo. ¿Se lo planteó?

R Vosotros le convencisteis de ello porque le criticasteis tanto al pobre... -bromea-. Es una persona a la que le afectan las cosas. Cada uno tiene su personalidad. Lago nos ha dado mucho en el pasado y nos lo sigue dando ahora. Es una persona a la que le afecta mucho lo que oye y se mueve mucho por la confianza que tiene en sí mismo. Y posiblemente ha pasado en una etapa de dudas o de creer menos en sus posibilidades. Cuando Lago está bien es muy importante. Se ha ganado a base de insistir y tener paciencia jugar en Primera.

P ¿Entiende las quejas de Pedraza porque no se le ha ofrecido la renovación?

R Le conozco muy bien. En sus palabras no hay más que un sentimiento de querer estar aquí y de querer ayudar. A veces queremos que no se digan tópicos, pero después cuando se habla con sentimiento también parece que le damos más importancia.

P Tiene difícil jugar con Baba.

R No hay que olvidar que Pedraza fue el jugador titular en el equipo que subió a Primera. Pero las circunstancias hacen que Baba haga un partidazo en el último partido contra el Dépor y se gana que creamos en él. Y con esto no digo que tenga el puesto asegurado Baba, ni mucho menos.

P Lumor genera dudas en el lateral izquierdo.

R Tiene mucho margen de mejora. Tiene unas grandes condiciones, sobre todo a nivel físico, que debe explotar mucho más. Tiene que aparecer mucho más de lo que lo hace. Va mejorando y hace muchas cosas bien, pero es un peaje que tienes que pagar y desgraciadamente nosotros no estamos para pagar muchos peajes porque todo lo que no sea sumar es una losa.

P ¿Tiraría del filial?

R El año pasado puse a Pablo Ramón contra el Valladolid y tenía claro que si se hubiera quedado estaría en la primera plantilla con nosotros. Si un jugador nos puede dar rendimiento inmediato, no hay ningún problema.

P No se entendió el cambio de Fabricio por Reina en Zorrilla.

R Reina quería jugar y ese día si le hubierais dejado una metralleta seguro que hubiera apretado el gatillo. Es muy competitivo y siempre quiere ayudar. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones, era una semana con tres encuentros y lo juzgamos después del partido, con la mala pata que tuvo Fabricio, que no acertó en decisiones que no son normales en él.