Bermellones internacionales

El Mallorca no ha contado con cinco futbolistas esta semana que han sido convocados por sus respectivos países. Take Kubo, Martin Valjent, Aleksandar Trajkovski, Idrissu Baba y Lumor Agbenyenu son los miembros de la actual plantilla que han acudido a disputar partidos de clasificación o amistosos con su selección. Baba Rahman, un fijo en la selección de Ghana, todavía sigue recuperándose de su lesión, mientras que el Cucho Hernández, que aún no ha debutado de manera oficial con el conjunto bermellón, también ha llegado a ir convocado con la absoluta de Colombia.

El Mallorca, con su regreso a Primera División seis temporadas después, ha aumentado la nómina de jugadores en su plantilla que son convocados por su selección en cada parón del calendario internacional.

Este año la tendencia se ha invertido de manera positiva. Valjent es un fijo ya para Eslovaquia. También Take Kubo, la gran promesa de Japón que ha sido convocado con la selección absoluta y la olímpica –al igual que Biagini, que acudió con la selección olímpica de Argentina antes de los Juegos de Sidney en el año 2000–. Trajkovski sigue siendo convocado con Macedonia del Norte, a pesar de su poco protagonismo en el Mallorca. Baba ha estrenado convocatoria en este parón de selecciones con la selección de Ghana, acompañado por Lumor, aunque este último ha recaído de su lesión antes de disputar algún encuentro y ha regresado a Palma.

Mirando con perspectiva a los últimos años puede parecer novedad que jugadores del Mallorca acudan con su selección, pero desde la temporada 1997/98 era la tónica habitual en cada parón por compromisos internacionales. Xesc Ramis, autor del libro Diccionario del Mallorca, recoge cada una de las participaciones internacionales de los jugadores del Mallorca a lo largo de su historia. De hecho, contando tan solo desde dicha campaña, un total de cincuenta futbolistas del conjunto bermellón han acudido alguna vez a la llamada de su selección absoluta o sub21.

No siempre ha coincidido que los mejores años deportivos del Mallorca se correspondieran con un mayor número de jugadores internacionales, a excepción de la temporada 1998/99. En uno de los mejores cursos del club en toda su historia, con Héctor Cúper al mando, hasta diez jugadores acudieron con su selección. Roa, Engonga, Marcelino, Dani –los tres con la selección española– Stankovic, Lauren, Siviero y Pineda acudieron a la llamada de la absoluta de su país, mientras que Luque y Paunovic fueron con la sub 21.

En cambio, en la temporada 2000/01, con Luis Aragonés como entrenador, en la que se consiguió la clasificación para la Champions League al finalizar tercero en Liga, fueron solo cuatro los jugadores que fueron convocados con su selección: Eto'o, Germán el 'Mono' Burgos, Finidi y Miquel Ángel Nadal. También fueron cuatro los jugadores convocados en la 2002/03, la de la consecución del título de Copa del Rey. Eto'o, Leo Franco, Robles y Riera. Curioso es el caso del camerunés, que justo después de conseguir la Copa con el Mallorca, tras una actuación estelar con dos goles ante el Recreativo de Huelva en la final, cogió un avión rumbo a Francia, donde su selección se jugaba la Copa Confederación contra el país galo.

Muchos jugadores han pasado por el club bermellón, pero pocos han sido los que durante muchas temporadas consecutivas fueron fijos en sus convocatorias. El portero israelí Dudú Aoute, que perteneció al Mallorca durante seis temporadas, fue convocado en cada una de ellas con la selección de Israel. Le siguen en la lista Samuel Eto'o, con Camerún, y Juan Arango, con Venezuela, con cinco temporadas siendo convocados.

Durante estos últimos veinte años, el Mallorca siempre había tenido un mínimo de tres jugadores internacionales con su selección. De hecho, sorprende que el dramático año del descenso a Segunda División, un total de cinco futbolistas jugaran con regularidad con su selección. Aouate, Hemed, Nsue, Alan Hutton y Giovanni Dos Santos formaron parte de la plantilla que descendió al club después de dieciséis temporadas consecutivas en Primera.

Con el club en Segunda División, tan solo en el primer año Aouate y Cadamuro, con Argelia, acudieron con sus selecciones. Tras esa temporada, el conjunto bermellón dejó de contar con jugadores que aportaran a su selección. Tuvieron que pasar cinco años, hasta el curso anterior en Segunda División, para que el parón por selecciones volviera a afectar a la plantilla. En esta ocasión fueron Valjent, que estrenaba convocatoria con Eslovaquia y Merveil N'dockyt, con República del Congo.

El Mallorca vuelve a contar con un buen número de internacionales en su plantilla, un síntoma que habla del gran trabajo realizado por Vicente Moreno, que ha conseguido explotar el talento de jugadores como Idrissu Baba o Martin Valjent, siendo convocados por primera vez.