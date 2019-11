El Mallorca obligado a levantarse sin Salva

El Villarreal no es el rival que inspire más confianza, pero el Mallorca tiene que levantarse como sea. El hecho de solo haber capturado un punto de los últimos nueve ha hecho daño en la autoestima de un grupo que es consciente de que el duelo de esta mañana en Son Moix debe resolverse a su favor. Es cierto que esta mala racha, con derrotas en una semana ante el Leganés (1-0) y Valladolid (3-0) y el empate en casa frente a Osasuna (2-2), no metió al equipo en descenso, pero es mejor no jugar con fuego. Por eso es importante tumbar a los amarillos, un club nada querido por el mallorquinismo por haberle dejado, a través de una denuncia que la UEFA aceptó, sin la participación en la Liga Europa que se había ganado sobre el césped en 2010. Sin embargo, eso ya es historia y lo que cuenta es lo que sucederá sobre el terreno de juego a partir de las 12.

Da la impresión de que Fran Gámez, con molestias físicas, no podrá saltar al campo, por lo que Lumor seguirá como titular en el lateral izquierdo y Joan Sastre, en el derecho. El que no estará seguro es Salva Sevilla, que cumple un partido de sanción, un gran contratiempo para Vicente Moreno ya que le considera indiscutible. Dani Rodríguez centrará su posición para sustituirle y formar el centro del campo, con Baba y Febas, dos jugadores que recuperarían el puesto tras ser suplentes en Valladolid. La incógnita reside en quién ocupará la banda derecha que deja libre el gallego, ya que Lago, que también arrastra problemas físicos, actuará por la izquierda. Kubo, que estuvo mal en Pucela, y Aridai, que ya disputó unos minutos tras superar su lesión, se disputan el puesto. No parece que Salibur y Trajkovski, señalados tras el empate ante Osasuna y que pueden ocupar esa demarcación, tengan opciones de ser titulares. Budimir, como siempre, será el elegido para actuar como delantero de referencia. Además, todo apunta a que Manolo Reina, suplente en el Nuevo Zorrilla, regresará a la titularidad en sustitución de un Fabricio que estuvo desafortunado en su debut como bermellón. El malagueño tendrá por delante a los centrales Raíllo y Valjent, una pareja intocable.

Por su parte, el Villarreal viaja a Mallorca con la necesidad de reengancharse a las buenas sensaciones y a los buenos resultados, tras dos jornadas sin ganar. Los castellonenses son el equipo que más aporta a la selección española con Cazorla, Pau Torres, Albiol y el exmallorquinista Gerard Moreno, aunque bajan su nivel como visitantes. Los lesionados Bruno Soriano, Morlanes y Alberto Moreno se quedaron en Vila-real, pero Calleja podrá contar con el delantero Toko Ekambi, que tras estar fuera del equipo esta semana por unas molestias musculares, tiene opciones de ser titular. Un peligro que el Mallorca debe vigilar para tener más opciones de éxito.



El rival



El Villarreal ha perdido fuelle en la semana en la que se disputaron tres partidos, lo que le impidió entrar en las plazas europeas y sumar la que sería su victoria 300 en Primera División, una cifra redonda que buscará hoy en Son Moix. El equipo que dirige Javier Calleja ha desperdiciado tres opciones de entrar en esas posiciones de privilegio durante este curso, a lo que se suma que acumula dos jornadas sin lograr la victoria.