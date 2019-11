Vea todos los goles del Mallorca en el mes de octubre

El Mallorca afronta noviembre con la mente puesta en igualar o superar los resultados cosechados en octubre. Los pupilos de Vicente Moreno han logrado dos victorias, ante el Espanyol y el Real Madrid, una derrota ante el Leganés y un empate ante Osasuna. Uno de los principales problemas, especialmente a domicilio, ha sido la poca eficacia de cara a gol. Reviva los goles anotados por el Mallorca en estos cuatro encuentros.

Ante el Espanyol, el conjunto bermellón buscaba conseguir una victoria que diese aire al equipo en la clasificación, ante un rival directo y antes del parón por selecciones. El Mallorca consiguió un gran resultado gracias a los tantos de Ante Budimir y Salva Sevilla. El primero de ellos, de delantero puro, lo introdujo el crtata con el estómago gracias a un buen pase de Sastre. El segundo, que certificó la victoria, lo transformó Salva Sevilla tras batir por bajo a Diego López, aprovechando un fallo garrafal de Víctor Sánchez.

Dos semanas después, el equipo mallorquinista recibía al todopoderoso Real Madrid, que acudía con numerosas bajas y con un rendimiento irregular en Liga. Lago Junior, a los siete minutos del partidos, se sacó una gran jugada de la chistera. Recibió escorado en banda y tras deshacerse de dos rivales, colocó su disparo al palo largo, inalcanzable para Courtois. Su tanto fue suficiente para tumbar al conjunto blanco y conseguir la segunda victoria consecurtiva en Son Moix.

Ante el Leganés, en la jornada siguiente no vio portería y acabó cayendo 1-0. No fue así ante Osasuna en la jornada celebrada entre semana. Los goles del Mallorca, que llegaron ambos desde los once metros, fueron obra de Lago Junior y Salva Sevilla. Al final, el conjunto navarro neutralizó la ventaja bermellona y el partido acabó en empate.