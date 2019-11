Moreno: "El no tener a Salva Sevilla siempre condiciona"

El técnico del Mallorca Vicente Moreno aboga por olvidar la semana anterior, cuando el equipo tan solo consiguió un punto de nueve posibles y está totalmente centrado en lograr un resultado positivo ante el Villarreal, rival de este domingo. "Esperamos hacer un buen partido para tener opciones de ganar. Jugamos contra un equipo que tiene una de las mejores plantillas de Primera División en cuanto a calidad y muy bien trabajado por el cuerpo técnico que tiene. Vamos con la ilusión de sumar tres puntos porque nos hacen falta y también poder brindarle a la afición una victoria", ha resaltado.

El técnico bermellón espera un partido donde ambos equipos saldrán a buscar la victoria desde el pitido inicial. "Cuando un equipo expone tanto y quiere llevar la iniciativa da muchas veces la posibilidad de que el rival te pueda hacer daño. Será un equipo que como nosotros no va a especular y que va a ir a por la victoria", ha destacado esta mañana en rueda de prensa en Son Moix. "La mayoría de sus jugadores son internacionales o lo han sido. Tienen al máximo goleador, el segundo equipo que más goles marca... Tienen muchas virtudes pero también tienen aspectos donde se les puede hacer daño y es lo que vamos a intentar explotar", ha añadido.

Sobre la baja de Salva Sevilla, que cumple ciclo de sanción al haber visto la quinta amarilla en el pasado encuentro ante el Valladolid, Moreno ha reconocido la importancia dentro del juego del equipo. "El no tener a Salva siempre condiciona. Es un jugador importantísimo para nosotros. Tampoco somos de llorar o quejarnos cuando falta un jugador. Hay otros en plantilla que están trabajando para tener esa opción. Otros años cuando no ha estado siempre lo han suplido bien y hemos sido capaces de ganar, así que esa tiene que ser la intención", ha explicado. "La realidad es que cuando no ha estado el equipo siempre ha ganado", ha bromeado.

Jugadores como Lago Junior y Fran Gámez han arrastrado molestias durante la semana, aunque el técnico mallorquinista no ha aclarado si serán de la partida ante el Villarreal. "Hay jugadores que están con molestias. En Valladolid acertamos con algunos cambios al no forzar porque luego se ha visto que no han podido entrenar. Mañana pasaremos revista y veremos que convocatoria hacemos", ha comentado.

Moreno, que ha afirmado que tiene muy claro quién va a ocupar la portería, también tuvo palabras de ánimo para Fabricio, que debutó con en la portería del Mallorca en la derrota por tres goles a cero ante el Valladolid. "Tengo muy claro el tema de la portería. A mi me supo mal por Fabricio y por el equipo. Sufrimos todos a nivel de equipo el que no tuviera su mejor día, pero forma parte del fútbol. Es un jugador con calidad y experiencia y no tiene que demostrar nada. No hay que darle mayor importancia y hay que arroparlo y seguir confiando en él", ha concluido.