Los fichajes inéditos del Mallorca

Tras la disputa de las doce primeras jornadas, dieciséis son los fichajes del pasado verano en LaLiga que siguen sin haber debutado esta temporada con sus respectivos equipos. El Real Mallorca tiene el cuestionable mérito de encabezar dicha lista con hasta tres jugadores todavía inéditos este curso en la categoría. Ellos son Aleksandar Sedlar, el Cucho Hernández y Josep Señé.

El conjunto bermellón es uno de los equipos de LaLiga que más jugadores ha utilizado tras la disputa de las doce primeras jornadas (23), solo superado por el Real Madrid, el Athletic, el Betis y el Leganés, todos ellos con 24. Dichas cifras no han impedido que el equipo que dirige Vicente Moreno sea el equipo con más caras nuevas todavía inéditas en la competición.

El caso del Cucho Hernández es uno de los más notorios. El Mallorca alcanzó un acuerdo con el Watford para la cesión del delantero colombiano en los últimos días del mercado. En un principio se habló de que el Cucho no estaría listo para debutar con el equipo hasta el mes de octubre debido a una lesión en los isquiotibiales, una circunstancia que, visto lo visto, se ha dilatado en el tiempo. El futbolista todavía no ha aterrizado tan siquiera en la isla y prácticamente no conoce a sus nuevos compañeros.

El caso de Aleksandar Sedlar también llama especialmente la atención. El club anunció el fichaje del central a mediados del mes de julio, conocedores ya de que el equipo jugaría en Primera. Moreno solo lo ha convocado en dos ocasiones esta temporada y eso fue en el mes de agosto, en la disputa de la dos primeras jornadas. Antes de jugarse la jornada 5, Raíllo y Sedlar chocaron bruscamente durante un entrenamiento, lo que dejó a ambos defensas fuera de combate. Desde entonces poco se sabe del serbio, quien en la actualidad entrena con el resto de sus compañeros.

El tercer fichaje inédito es el de Josep Señé. El mediocentro llegó libre al Mallorca procedente de la Cultural Leonesa. En un principio la intención del club fue cederlo a un Segunda, pero Señé apostó por quedarse en el cuadro bermellón y ganarse un puesto en el equipo de Moreno. El técnico valenciano solo lo ha convocado en cuatro ocasiones este curso, pero en ninguna de ellas le ha dado la oportunidad de debutar con la elástica rojilla. En los últimos días el catalán ha entrenado al margen del equipo.

Ya sea por lesión o por simple decisión técnica, lo cierto es que en el mercado que más dinero se movió por los clubes españoles -1.300 millones de euros-, son muchos los jugadores que todavía no han podido mostrar sus cualidades. Por ejemplo, el Barça cuenta en sus filas con el futbolista inédito más caro. El conjunto catalán desembolsó 26 millones de euros para hacerse con los servicios de Neto en la portería.

Tampoco ha tenido minutos en el Atlético de Madrid el delantero serbio Ivan Saponjic y Lopetegui tampoco ha brindado una oportunidad ni al israelí Munas Dabbur, que costó 17 millones, ni al cancerbero Bono.

El resto de jugadores fichados este verano y que siguen sin minutos son los siguientes: Esteban Burgos, lesionado en un tobillo, del Eibar; Iturraspe, en el dique seco, y Andrés Prieto, sin oportunidades, del Espanyol; Lozano, con una fisura en la tibia, del Granada; Valera, joven promesa arribada del Oporto, en el Leganés; Sagnan, actualmente ya recuperado de una rotura de fibras de su pierna izquierda, de la Real Sociedad; Mangala del Valencia, que por el momento no ha contado con el apoyo ni de Marcelino ni de Celades y Lunin, suplente de Masip, y Javi Sánchez, canterano del Real Madrid, sin oportunidades hasta el momento en el Valladolid.