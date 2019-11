Castigo para Salibur y Trajkovski

Dos incorporaciones sin protagonismo. Ambos jugadores son dos de los doce futbolistas llegados en el mercado estival que no están convenciendo al preparador mallorquinista en estas primeras jornadas

"Los cambios tenían que refrescar al equipo y no lo han hecho". Con estas palabras señaló Vicente Moreno a Yannis Salibur y Aleksandar Trajkovski tras el partido ante Osasuna. Ayer, tras conocerse la lista de convocados para viajar a Valladolid, confirmó el valenciano lo que ya avanzó el pasado jueves: el francés y el macedonio se quedaban fuera de la lista.

Los minutos que ambos futbolistas disputaron el pasado jueves en Son Moix no convencieron para nada al técnico valenciano que, tras el apagado partido que disputaron, ha decidido castigarles y dejarles fuera de la lista de 19 jugadores convocados para disputar el partido en el José Zorrilla.

Yannis Salibur solo ha entrado en dos convocatorias tras la disputa de las once primeras jornadas. El extremo francés, que aterrizó en el Mallorca este verano en los últimos días del mercado de fichajes, tan solo ha disputado 44 minutos en lo que va de temporada. Moreno le dio la primera oportunidad en la tercera jornada del campeonato. Salibur disputó 27 minutos en Mestalla, en el encuentro en el que el conjunto bermellón cayó por 2 goles a 0 ante el Valencia. El pasado jueves, ante Osasuna y en Son Moix, Yannis disputó sus primeros minutos ante la afición bermellona, pero su partido fue muy discreto y no aportó nada nuevo al equipo.

Por su parte, Trajkovski es uno de los recambios habituales del preparador valenciano. El futbolista macedonio ha sido convocado por Moreno en diez de los once partidos disputados hasta el momento, aunque en ninguno de ellos se ha ganado un hueco en el once titular. Ante el Alavés no fue convocado, pero ha participado ya en siete encuentros en los que ha llegado a disputar 154 minutos.

El entrenador del Mallorca ya ha demostrado en más de una ocasión que sabe premiar el trabajo de sus jugadores, pero tampoco se arruga el valenciano si tiene que tomar la decisión de dejar a algún jugador fuera de la lista.



Milenario



Partido especial el de esta mañana en el estadio José Zorrilla para el Mallorca. El club bermellón alcanzará ante el Valladolid la nada despreciable cifra de 1.000 partidos disputados en Primera División. De esta manera, y tras veintiocho temporadas, se convierte en el decimonoveno club español en alcanzar esta número de presencias en la máxima categoría del fútbol nacional, logro que también han conseguido equipos de similar categoría como el Oviedo, Osasuna, Las Palmas o el Racing de Santander, al margen de los grandes clubes como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid. En estos 999 encuentros, el Mallorca ha cosechado 336 victorias, 258 empates y 405 derrotas, con un saldo de 1.191 goles a favor y 1.386 en contra.