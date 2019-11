Moreno: "Fuera de casa me gustaría que fuéramos mucho más agresivos en las áreas"

Vicente Moreno ha pasado página. Tras el empate del pasado jueves ante Osasuna, el técnico del Real Mallorca ya solo tiene en mente a su próximo rival en LaLiga, el Valladolid, "un buen equipo, con jugadores de calidad y veloces que están muy bien trabajados". Sin tiempo casi para preparar el encuentro de mañana a las 12 del mediodía, el valenciano ha analizado la situación que atraviesa el conjunto bermellón y dónde debe mejorar para sacar sus primeros puntos fuera de su feudo.

"Hemos hecho fuera de casa partidos en los que hemos dado muy buena imagen, pero sí me gustaría que muchas veces todo eso que hacemos se tradujera en algo más de agresividad, sobre todo en el área contraria. Creo que es la diferencia entre los partidos que jugamos en casa y fuera. Al final siempre planteamos los encuentros de la misma manera, siempre intentamos ir a ganar el partido, pero eso hay que traducirlo en agresividad a la hora de finalizar. Me gustaría que fuéramos mucho más agresivos y convertir esas ocasiones de gol que hemos tenido", ha indicado el de Massanassa.

Moreno también ha hablado sobre cómo ha preparado el equipo el encuentro y ha incidido en el tema de las rotaciones. "Aquí no se hacen rotaciones porque no somos ni el Real Madrid ni el Barça, ni tampoco jugamos entre semana cada jornada. Estamos en circunstancias muy diferentes a otros equipos que se lo pueden permitir. Nosotros hacemos cada semana el mejor equipo posible mirando todas las circunstancias que nos rodean. En ningún momento he dicho que nosotros hacemos un once u otro porque unos jugadores dan un nivel u otro", ha indicado para proseguir: "Hay que preparar el partido como siempre y luego jugarlo e intentar ganarlo. Los días son los que son y las circunstancias son las que son, tampoco vamos a perder mucho tiempo en eso. Ellos tienen dos días más de recuperación, mentalización y preparación, pero eso o te garantiza ganar. En el fútbol nunca se sabe".

Cuestionado sobre la preparación física del equipo, Moreno ha dado algunos datos interesantes sobre el Real Mallorca: "El tema físico antiguamente era algo muy opinable porque no era tan medible, pero hoy es algo muy objetivo. El otro día, por ejemplo, corrimos mucho más e hicimos mucho más desgaste físico en la segunda que en la primera. El partido ante Osasuna fue el encuentro en el que más metros hicimos de alta intensidad y el segundo que más kilómetros corrimos de la temporada. Fuimos el quinto de la jornada en volumen e intensidad, el cuarto en esprínteres. Solo ha habido un partido en el que el rival haya corrido más que nosotros y fue ante la Real Sociedad, el resto siempre hemos trabajado más que el rival. A nivel físico estamos muy bien y no va a ser un problema. Muchas veces la percepción negativa que se pueda tener es más por una mala colocación o por no hacer las cosas bien. En el equipo estamos como animales, en eso no hay ningún problema".