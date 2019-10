Mallorca-Osasuna: Son Moix para lamer las heridas

Dado que los resultados no llegan cuando el Real Mallorca defiende puntos lejos de Son Moix, ganar esta tarde en el fortín mallorquín al recién ascendido Osasuna (19 horas / Movistar) se presenta como un cometido imprescindible para los hombres de Vicente Moreno.

Tras la derrota del pasado sábado ante el colista de la categoría, el conjunto bermellón quiere enmendar sus errores ante un rival al que conoce muy bien. El equipo balear busca su tercera victoria consecutiva como local en un Son Moix donde muestra una cara muy diferente a la que exhibe en sus desplazamientos.

Apostará Vicente Moreno por el mismo once por el que se ha decantado durante las tres últimas jornadas, con las únicas dudas de si dar descanso a Sastre o si obsequiar a Take Kubo con una nueva oportunidad. Aunque indicó Moreno que sería ya tras el partido ante Osasuna cuando "computaría las bajas de sus soldados" y apostaría por alguna variante, no sería tampoco extraño que el técnico valenciano sorprendiera con alguna novedad ante los de Jagoba Arrasate.

El Mallorca llega a la undécima jornada cargado con una mochila llena de incertidumbre. El conjunto bermellón es capaz de lo mejor en su feudo, donde suma diez de dieciocho puntos, y de lo peor cuando lo hace fuera de él, donde todavía no ha sido capaz de puntuar. Para el partido Moreno no podrá contar con la baja de Señé, quien ayer tan solo pudo escuchar la charla que dio el míster en Son Bibiloni.

Por su parte, Osasuna ha regresado a la máxima categoría del fútbol español con buen pie. Los de Arrasate aterrizan en la isla salpicados por las bajas, pero con unos números que invitan al optimismo. Situados en mitad de tabla, los navarros no podrán contar para el encuentro con el central Navas, Ibáñez y Adrián, debido a que todos ellos no se han podido recuperar de sus respectivas lesiones. Oier y Vidal descansarán y Unai y Kike Barja también son baja. La última vez que Osasuna visitó Son Moix, el conjunto navarró cayó por 1 a 0 gracias a un gol de Abdón en la primera jornada del curso pasado.



Baba y Lumor



El centrocampista del Real Mallorca Iddrisu Baba y el lateral izquierdo Lumor han sido convocados por la selección de Ghana para los encuentros de los días 14 y 18 de noviembre ante Sudáfrica y Santo Tomé, en partidos clasificatorios para la Copa de África. Lumor es ya un habitual del combinado africano, sin embargo la presencia de Baba es toda una novedad y se trata de la primera llamada que recibe de Kwesi Appiah, seleccionador ghanés. De esta manera se confirma el meteórico progreso del jugador bermellón, quien en este inicio del curso no ha dejado a nadie indiferente. Por su parte, Baba Rahman, un habitual también en el combinado africano, sigue recuperándose de la lesión que se produjo en Getafe.