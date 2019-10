Moreno: "No pongamos peso de más en la mochila de los jugadores"

LaLiga no para. Tras el varapalo del pasado sábado ante el Leganés, Vicente Moreno, técnico del Real Mallorca, está ya preparado para afrontar un nuevo partido ante Osasuna, "un rival muy intenso, que no nos pondrá las cosas fáciles y que tiene mucho poderío". El técnico valenciano reconoce haber tenido tiempo suficiente para "recuperarse y preparar" el encuentro ante los navarros, algo de lo que no dispondrá para el partido del domingo ante el Valladolid: "Volveremos a intentar hacer el mejor equipo posible para el domingo, pero la realidad es que va a ser un poco inhumano para el jugador".

Cuestionado por los altibajos del equipo, tras ganar al líder Real Madrid y perder el fin de semana pasado ante el colista, el Leganés, Moreno ha insistido en la necesidad de dotar de normalidad a todo lo que rodea al equipo. "Lo que no podemos es sentir tanto altibajo. Nosotros nos tenemos que mantener y relativizar todo. Después de ganar al Real Madrid parece que uno lo ve todo de color de rosa, pero tampoco se puede pasar de un extremo a otro. Al equipo no le puedes decir que no lo intenta, que no compite, que no trabaja y que no está siempre cerca de poder conseguir resultados positivos. Esto va a ser mucho más difícil incluso de lo que ha sido hasta ahora. No pongamos peso de más en la mochila de los jugadores. Hay que empujarles", ha sintetizado el valenciano.

Uno de los futbolistas a los que se enfrentará mañana el conjunto bermellón es Pervis Estupiñán. El lateral abandonó el Real Mallorca el pasado curso para fichar por Osasuna, donde está firmando una gran temporada. "A Pervis ya lo conocemos, no lo voy a descubrir ahora. Es un jugador que llegó aquí con un margen de mejora brutal y lo bueno es que sigue en esa evolución. Es un jugador que tiene muchísima incidencia en su equipo y que yo especialmente me alegro de que le vayan muy bien las cosas. A nivel personal me parece muy buen chico y además nos ayudó muchísimo la temporada pasada. Me alegro de que le vaya bien hasta ahora y a partir de pasado mañana. Mañana espero que no tengo un bien día y que cuando termine el partido se vaya de Mallorca enfadado y superado por nosotros", ha bromeado el de Massanassa.

Cuestionado por Lago Junior y el estado de forma del jugador, Moreno ha elogiado al costamarfileño. "Lago está sano y fuerte. Lago es una bestia que no tiene problema físico ninguno. A veces toda la información que le llega, le afecta más de lo que debería en su confianza, pero él está hecho un roble", ha señalado.

Ya para acabar, Moreno ha elogiado al rival y ha subrayado el gran trabajo que está haciendo Jagoba Arrasate al frente del conjunto navarro: "Osasuna es un equipo muy intenso, que te incomoda muchísimo y te hace una muy buena presión arriba. Tiene buenos jugadores, con calidad, es un equipo que fue capaz incluso de llevarse a uno de nuestros mejores jugadores de la temporada pasada. Tienen un gran entrenador, que trabaja mucho al equipo y ahí están los resultados. Nos va incomodar mucho".