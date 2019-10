Budimir y Dani Rodríguez a la afición: "Nadie puede faltar al Mallorca-Osasuna

El Mallorca se la juega el jueves en Son Moix ante Osasuna. Y por este motivo, dos de las estrellas de equipo de Vicente Moreno, Dani Rodríguez y Ante Budimir, han salido a la calle para hacer un llamamiento a la afición. "Nadie puede faltar, nos jugamos la vida".



Es el hilo conductor de un vídeo que ha grabado el Real Mallorca para las redes sociales y en el que se ve al delantero y al centrocampista en plena acción, puerta a puerta, convenciendo a la afición para que el jueves llene Son Moix (19.00 horas).



Budimir y Dani Rodriguez llegan a Palmanyola en coche y se detienen ante un conocido bar restaurante de la localidad. El crotata detiene el coche y le dice al Dani Rodríguez.



- "Ahora sales del coche más agresivo, entras en el local y lo dices todo tal cual lo hemos ensayado".



Dani Rodríguez entra en el local, que está lleno de clientes, se acerca a la barra y pide por el encargado.



- "Necesito que dejes salir a Adelia, que cierres el bar antes si es necesario", le ruega el centrocampista bermellón al encargado. "La necesitamos. No puede faltar nadie, es un partido muy imporante y necesitamos que la dejes salir".



Ante la insistencia del futbolista, el responsable del local cede.



- "Bueno, de acuerdo, por una vez no pasa nada", responde, mientras chocha las manos con el futbolista para sellar el pacto.



Por detrás de la escena, Adelia, empleada del local, que incluso en el lugar de trabajo viste camiseta roja, celebra muy feliz el permiso de su jefe levantando los brazos como si hubiera marcado un golazo.



En la siguiente escena Dani Rodríguez regresa al coche de Budimir. Y el croata le pregunta:



- "¿Cómo te ha ido?".



- "Ya tenemos uno más. Vamos a otro sítio. Pero por favor, cámbiame esa música croata por algo más alegre, como por ejemplo salsa", bromea.



Es el vídeo de la campaña del Real Mallorca "Por un día no pasa nada", que ha convertido a Ante Budimir y Dani Rodríguez en actores por un día y que pretende movilizar a la afición para el partido del jueves ante el Osasuna. El lema de la campaña es "Junts som millors".







?? Per un dia no passa res!



?? ¡Por un día no pasa nada!



?? Vine a Son Moix! #JuntsSomMillors ?? pic.twitter.com/381JWBy2Gl — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) October 28, 2019