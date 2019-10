Vicente Moreno: "En el área, donde se define el partido, ellos han sido superiores"

Vicente Moreno no buscó excusas tras caer ayer ante el Leganés. El entrenador del Real Mallorca identificó en rueda de prensa las razones que habían llevado a su equipo a sumar una nueva derrota fuera de Son Moix: "Hemos arrancado muy bien el partido, hemos sido mejores que el rival de un área a la otra, pero dentro de ellas, donde se define el partido, ellos han sido superiores. No ha habido muchas oportunidades para ninguno de los equipos, pero el Leganés sí las ha definido y nosotros no. Así es complicado ganar".

El técnico valenciano, que ayer cumplió 45 años, reconoció irse "fastidiado" de Butarque, pero convencido de que el próximo jueves, ante Osasuna "dispondrán de una nueva oportunidad para darle la vuelta a la situación". "Ha habido momentos puntuales en los que hemos estado muy cerca de puntuar lejos de casa, pero la definición en las áreas no nos está beneficiando. Me hubiera gustado muchísimo que hubiera habido más centros al área y más remates a portería, pero muchas veces en los partidos no ocurre lo que quieres", sintetizó.

Cuestionado por las continuas pérdidas de balón, Moreno restó importancia a la circunstancia. "Estamos en Primera División, aquí todo va mucho más rápido, hay más calidad y juega un rival. Somos de los equipos de Primera División que más intenta asociarse y eso, evidentemente, conlleva un riesgo. Es un aspecto que no me preocupa, sí lo haría que no fuéramos valientes y hoy (por ayer) quizás nos ha faltado algo desde los tres cuartos de campo. Reconozco que hemos cometido errores en la circulación y que hay margen de mejora", resumió.

Ya para acabar, Moreno señaló que no le "sorprendió el planteamiento del Leganés pese al cambio de entrenador". "Teníamos bien estudiado al rival y al final han salido con uno de los planteamientos que teníamos estudiados", zanjó el entrenador del conjunto bermellón.