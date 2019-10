El Mallorca exhuma al Leganés

Ni por el cuarenta y cinco cumpleaños de Vicente Moreno, ni por el centenar de aficionados que se han desplazado desde la isla, ni por ellos mismo. El Mallorca ha perdido un partido de los que preocupan mucho más que dejar escapar los tres puntos ante un rival directo por la permanencia. Rematando a la portería rival tres veces en todo el duelo -dos en el descuento- es muy difícil ganar, y si regalas el tanto al adversario todavía lo es más. Las sensaciones que deja esta derrota son malas. Pura impotencia que duele. No queda ni rastro de los méritos que estos mismos jugadores adquirieron hace una semana frente al Real Madrid. Los bermellones siguen sin puntuar como visitante y se han mostrado incapaces de tumbar a un Leganés pobre y que ha conquistado el primer triunfo de la temporada. Y no están los baleares para exhumar, ahora que está tan de moda está palabra, absolutamente a nadie en esta Primera División (1-0).

La primera parte ha sido una oda al tedio. Por ambas partes. El problema es que el Mallorca se ha ido a los vestuarios con 1-0 en el marcador ante un adversario que tampoco ha hecho merecimientos para ello. Y ese es el problema. Los baleares han empezado con el dominio del balón, pero eso no significa que haya hecho daño al Leganés. De hecho, el único tiro ha llegado en el minuto ocho con un intento de Dani Rodríguez desde la frontal que Cuéllar ha enviado a saque de esquina. Normalmente un córner es una ocasión peligrosa a favor, pero nada de eso. De los que han sacado los baleares, ninguna ha despeinado al meta local. Ni uno. Los de Luis Cembranos, que se estrena en un cargo en el que es interino, solo han funcionado gracias a los errores de los bermellones. Muchísimas pérdidas que han provocado contras que quizá otro equipo habría sabido aprovechar mejor. Al Mallorca se le ha hecho de noche cada vez que la pelota le llegaba a las botas de Febas, Lago, Salva Sevilla y compañía. No ha habido ideas, fruto también de una sorprendente falta de ritmo. Y solo le faltaba ser blando atrás. Ya ha avisado Guido con un disparo que se ha ido fuera, pero la acción del tanto de los madrileños es para que Moreno la revise con sus pupilos más de una vez en Son Bibiloni. Rosales gana la banda, centra sin la oposición de Gámez, Raíllo y Valjent miran y Braithwaite le come la tostada a Sastre para rematar a placer en el corazón del área. Ver para creer, pero el Leganés se ha adelantado a la media hora en el marcado sin hacer casi nada. Y esto es lo realmente preocupante. A partir de ahí los rojillos han incluso empeorado, con más imprecisiones si cabe. Eso sí, los locales tan solo han inquietado con un cabezazo que se ha ido fuera de Silva.

El panorama en la segunda parte no ha cambiado demasiado, aunque han entrado en juego las interrupciones en el juego y las pérdidas de tiempo de los locales, que lo han intentado con un tiro de Roque Mesa defectuoso nada más empezar. Moreno ha introducido a Kubo para darle más mordiente al ataque y diez minutos después a Trajkovski, aunque el equipo ha seguido sin chutar ni una sola vez a puerta. Un buen centro de Fran Gámez al interior del área no ha podido ser rematado ni por Budimir ni Lago por centímetros, pero es que al Mallorca le estaba costando muchísimo crear ocasiones. De hecho, el Leganés ha estado mucho más cerca del gol. Rosales ha lanzado una falta que ha rebotado en la barrera y el rechace lo ha recogido Braithwaite para estrellar el balón en el larguero. Un susto que habría acabado con el encuentro. Alegría ha sustituido a Budimir, pero ya podría probar mil cambios más, que Moreno se quedaría con las ganas de cambiar la cara a su equipo. El Leganés ha tenido el 2-0 en una clarísima ocasión de José Arnaiz, pero Reina le ha adivinado las intenciones en el uno contra uno. Y justo cuando ya se estaba en el descuento, a la desesperada, el Mallorca es cuando ha estado más cerca del gol. Primero con un remate en el área pequeña de Raíllo que se ha ido fuera y después con un disparo de Trajkovski desde la frontal que se ha marchado desviado. Poco había que hacer ya. Una tarde para olvidar lo antes posible.