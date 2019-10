Cort a Molango: "Cuando las demandas encajan en la normativa, actuamos rápido"

La teniente de Alcalde de Modelo de Ciutat del Ajuntament de Palma Neus Truyol mostró ayer su perplejidad por las duras críticas del consejero delegado del Mallorca Maheta Molango sobre lo que considera inacción de Cort en temas que afectan al club, como la residencia de Son Bibiloni, el Lluís Sitjar o el estadio de Son Moix. "Desde el Ajuntament de Palma no acabamos de entender la reacción del Mallorca, ya que por parte del Ajuntament se han hecho muchas gestiones durante estos últimos años para atender las peticiones de este club", dijo la responsable del Ajuntament.

"Por un lado", prosiguió, "la legislatura pasada se solventó un problema que tenían con relación a las gradas y se hicieron todas las gestiones pertinentes desde el Ajuntament de Palma. Y ahora mismo, en lo que se refiere a la demanda por la residencia de Son Bibiloni, Cort ya ha hecho un informe favorable para que el actual almacén se pueda convertir en el futuro en una residencia para futbolistas, ya que creemos que es una intervención interesante para la ciudad, mientras se respete el volumen actual que tiene la infraestructura y que se integre bien en el paisaje, ya que estamos hablando de una zona no urbana".

Truyol envió un mensaje a Molango: "Desde el Ajuntament estamos recogiendo las peticiones y las demandas, que cuando encajan dentro de la normativa y del interés general, actuamos de forma ágil. En lo que se refiere al Lluís Sitjar, estamos hablando de una compra-venta de acciones. Lo que sabemos es que uno de los propietarios, que es el Mallorca, está dispuesto a vender sus acciones, pero hay muchos más propietarios del Lluís Sitjar que no sabemos en qué situación se encuentran y si tienen voluntad de venderlas o no. Estamos hablando de una situación que todavía es incierta y en la que nosotros, como Ajuntament, ya hemos mostrado hace un par de años nuestro interés en poder hacer esta compra del Lluís Sitjar, pero todavía no se ha dado el contexto para hacerlo efectivo", concluyó.

Molango desveló el jueves la "frustración" y el "cansancio" de la propiedad con el trato que reciben del Ajuntament por la residencia de Son Bibiloni, las reformas de Son Moix y la venta de los terrenos del Lluís Sitjar.