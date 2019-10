Moreno: "¿Por mi cumpleaños? Solo pido un regalo, la victoria"

Es Vicente Moreno de controlar todos los detalles que se dan a su alrededor. Cuando esto no sucede y las alternativas se disparan, se multiplica el trabajo. Así lo ha reconocido este mediodía el técnico del Real Mallorca en rueda de prensa. Enfrentarse ante el Leganés "ya es complicado de por sí", pero si a eso se suma la incertidumbre de cómo saldrá el rival al verde, la agonía es todavía mayor, en referencia a la salida de Mauricio Pellegrino del banquillo. "No sabemos qué nos vamos a encontrar en cuanto al planteamiento del partido, son muchas las dificultades que tenemos y además es un equipo que podría haber sacado resultados más positivos que lo que muestra la clasificación. Desconocemos si saldrán con un 4-3-3, si se acoplarán a un 4-4-2 o si jugarán con defensa de 3 o de 5. Ha sido una semana en la que hemos tenido que trabajar con muchas variantes", ha indicado el preparador.

Mañana Moreno cumple 45 primaveras -ha siplado las velas en rueda de prensa con una tarta que por error le quitó un año-. El valenciano, como ha confesado, solo pide un regalo: "Ganar el partido. No quiero regalos, solo traernos los tres puntos a la isla". "Sabemos que nos encontramos ante una semana muy exigente, aunque lo es para todos. Nosotros jugamos con el hándicap de jugar el jueves por la noche (ante Osasuna) y luego el domingo por la mañana (ante Valladolid), con dos viajes de por medio. Es una semana algo complicada, pero no vamos a perder fuerzas ahora en eso", ha reconocido.

Tras la victoria ante el Real Madrid, el valenciano ha indicado que "sumar tres puntos, independientemente del rival, siempre ayuda a seguir insistiendo y creyendo en lo que haces". "Seguimos estando necesitados y debemos sumar muchas más victoriass de aquí a final de temporada", ha reconocido. "Puntuar fuera de casa es una asignatura pendiente para el Mallorca y para la mayoría. Puntualmente es verdad que puede ser que hayamos hecho menos puntos que el resto fuera de casa, pero también es verdad que llevamos menos partidos. Es una circunstancia habitual en la mayoría, por no decir en todo, los equipos de Primera. Cuesta mucho ganar en casa y cuesta todavía más ganar fuera. Vamos a intentar que esas sensaciones que hemos tenido cuando hemos jugado lejos de Son Moix se traduzcan en un buen resultado", ha señalado.

Moreno también ha hablado sobre el mercado de fichajes y sobre la posibilidad de traer a algún futbolista para reforzar al equipo en invierno. Cuestionado sobre las palabras de Maheta Molango, quien ayer reconoció que el mercado invernal no era un mercado que le entusiasmara especialmente, el técnico valenciano bromeó: "A los clubes normalmente le gustan poco cualquier mercado de fichajes, hacer gasto no le gusta a nadie. En cambio a los entrenadores nos gusta el de verano, el de invierno y más si hubiera. Si nos dejan mejorar y nos dan posibilidades, uno siempre quiere mejorar. De todas formas queda muy largo todavía, ahora mismo no me ocupa en absoluto, aunque me imagino que el club está haciendo su trabajo".