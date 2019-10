Ultimátum del Mallorca a Cort

"Solo espero que los propietarios no se cansen de aguantar esta situación. Son cuatro años ya en los que das y das y no recibes nada a cambio. Llega un momento en el que te cansas, es normal". Con estas palabras ha sintetizado Maheta Molango la "frustración" y el "cansancio" que siente la propiedad del Real Mallorca con el trato recibido por el Ajuntament. El consejero delegado ha arremetido contra el consistorio palmesano y no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar del conflicto que se ha creado por los permisos y licencias de obra para la residencia en Son Bibiloni, las reformas de Son Moix y la venta de los terrenos del Lluís Sitjar.

"Vivimos una situación de frustración, que ha sido la dinámica desde que hemos llegado. Aquí se ha hecho una inversión muy importante y el Mallorca no ha recibido nada a cambio. Nosotros apoyamos, ponemos dinero, se sube de categoría y al final estamos igual que hace tres años. No ha habido ningún avance en ninguno de los temas", ha indicado el CEO de la entidad bermellona durante el acto que realizó el club en Son Moix para presentar la nueva página web de la Asociación de Veteranos. "Cuando ves desde Phoenix que pagas el concurso, que haces una reforma en un estadio que es público y te encuentras solo con problemas, ¿cómo te puedes sentir? No pedimos dinero, solo avanzar. Espero que los propietarios no se cansen, pero desde el momento en el que das todo y no recibes nada a cambio, lo único que puedes esperar es eso", ha reiterado el directivo suizo.

Molango ha seguido atizando a Cort y ha resumido los problemas que han surgido con el consistorio desde que la propiedad americana irrumpió en el club bermellón: "Cuando llegamos a la isla salíamos de años complicados, se podía poner en duda que fuéramos serios o no, pero llega un momento en el que pones el dinero, creces como club y todo son problemas, un día, tras otro, tras otro... No marcamos plazos para marcharnos de Son Moix, simplemente estamos cansados. Queremos una residencia, un legado para la gente de aquí, ¿qué tenemos que explicar? En el tema del Lluís Sitjar tampoco hay solución. Es normal la frustración".

El consejero delegado también ha aprovechado su comparecencia para denunciar la mala gestión llevada por el Ajuntament y ha mandado un dardo a Cort insinuando el trato de favor recibido por el Atlético Baleares para la reforma del Estadi Balear. "Algunos van rápidos con sus trámites y nosotros solo queremos lo mismo. Siempre he sido muy diplomático, pero llega un momento en el que te cansas. Yo soy aquí un mandado, pero hay que entender que aquí hay gente que ha invertido 40 millones de euros, tres en la reforma de un estadio que es público y las mejoras de la Ciudad Deportiva", ha reiterado el directivo del Mallorca.

Por otra parte, Maheta Molango también ha aprovechado su comparecencia para valorar la victoria ante el Real Madrid y hablar sobre las escasas oportunidades que suelen presentarse en el mercado de fichajes invernal: "El mercado de invierno siempre es un mercado complicado porque suelen ser jugadores con pocos minutos. Yo no soy muy amigo de este mercado, pero también es verdad que en invierno llegaron futbolistas como Budimir y Aridai y siempre puede haber algo que te mejore. En general prefiero hacer las cosas en verano, si se puede".