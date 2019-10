Vicente Moreno: "Los dos últimos años logramos cosas bastante más importantes"

"Creo que ganar al Real Madrid no nos ha hecho sumar diez puntos", reflexionaba un comedido Vicente Moreno, técnico del Real Mallorca, tras la victoria labrada por su equipo ante el conjunto blanco. Pese a restar euforia al momento, el preparador valenciano no podía ocultar su felicidad y elogiaba a sus futbolistas en rueda de prensa por su gran trabajo sobre el césped: "No ha sido el mejor partido del Mallorca esta temporada, pero la idea era ganar y así ha sido. Estamos muy contentos, sabíamos que nos enfrentábamos ante un rival muy complicado, nos ha tocado sufrir, pero hemos sumado los tres puntos".

"Tampoco hay que pasarse. Hemos conseguido los dos años anteriores cosas mucho más importantes que ganar un partido. Es el Madrid y ganarle siempre es algo difícil, sé que no lo puede decir todo el mundo, pero ya", indicó. "La cuestión era hacerle daño y conseguir los tres puntos, ha sido en una jugada que teníamos en la cabeza y todo ha salido a la perfección", afirmó.

Moreno también destacó el trabajo de algunos de sus futbolistas y reconoció especialmente la labor de Lago Junior sobre el renovado verde de Son Moix. "Me alegro especialmete por él porque venía buscando ese tanto desde hacía ya tiempo. Es un jugador que nos aporta muchísimo y al que necesitamos. Todo lo que sea que él crea en él, a nosotros nos va a beneficiar. En lo personal le tengo un aprecio muy grande", destacó el de Massanassa. Moreno también tuvo unas palabras de reconocimiento para Fran Gámez, quien firmó un gran encuentro ante el conjunto blanco: "Cuando he creído que no tenía que jugar no lo ha hecho, pero cuando se le ha dado la opotunidad la ha aprovechado a la perfección".

Pese a todo, Moreno recordó que siguen en la parte baja de la tabla. "Pedir más al equipo puede sonar un poco atrevido. Siempre hay cosas que mejorar, somos mejores de lo que hemos hecho hasta el momento", zanjó.