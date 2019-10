Lago Junior se estrena en Primera

Un festejo con ganas. Lago Junior se quitó gran parte de la ansiedad que arrastraba en este inicio de la Liga. Su gol al Real Madrid sirvió para tumbar a un equipo que llegaba líder e invicto y dar la victoria al Mallorca

Lago Junior se ganó anoche todos los elogios posibles. El atacante del Mallorca se lució en el mejor escenario posible, en un partido ante el Real Madrid. Y lo hizo además con un gol, el primero que consigue en la máxima categoría del fútbol nacional.

Corría el minuto 6 de partido cuando el costamarfileño encaró a Odriozola, se envió el balón a su derecha, se escoró hacia ese lado, hacia la esquina del área, y soltó un derecho en diagonal que superó a Courtois. El 1-0 se festejó a lo grande en la grada, igual que en el césped, porque era uno de los goles más deseados por la afición, el equipo y el propio Lago Junior.

El futbolista esprintó hacia el banquillo para dedicarle el gol a su entrenador. "Se lo he dedicado al míster porque siempre me ha apoyado, he recibido muchas críticas y siempre ha estado a mi lado", explicó en declaraciones a la televisión al término del encuentro.

El tanto ha sido una liberación para el africano, una de las estrellas del equipo bermellón y que en este primer tramo de la Liga no había estado afortunado. Ni de cara a puerta ni en sus apariciones ofensivas, aunque nadie ha puesto nunca en duda su implicación y esfuerzo.