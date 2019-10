Real Mallorca-Real Madrid: Un partido global

El mundo del fútbol, de forma literal, estará con los ojos puestos mañana en Son Moix. La visita del Real Madrid convierte el encuentro en un partido global, televisado en directo para decenas de países desde un escenario que no era protagonista de un duelo tan mediático desde hace seis años. De hecho, el Mallorca ha acreditado a la friolera de doscientas personas de medios de comunicación de todo el planeta interesados en cubrir el encuentro frente al actual líder de la Liga. Esta cifra es prácticamente el doble a la habitual en un encuentro de esta temporada, en la que los bermellones han regresado a la elite.

Solo la entidad blanca arrastra desde la capital a más de medio centenar de personas en todos sus encuentros, aunque la dimensión del duelo es internacional.

Periodistas procedentes de Japón, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, por ejemplo, estarán en la tribuna del estadio, que presentará una cara renovada en la zona, entre muchas otras, en la que deben trabajar los plumillas. Ante el Atlético de Madrid y Espanyol la sala de prensa y zona mixta ya estaba remozada, pero ahora el club ya ha tenido más tiempo para cuidar los detalles para que nada falle.

El palco de Son Moix también presentará un lleno absoluto. El Mallorca ha aprovechado la visita de uno de los grandes para invitar a sus patrocinadores, aunque la presencia de representantes institucionales también está garantizada. Eso sí, no está prevista, aunque no es oficial, la presencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por lo que será el exfutbolista Emilio Butragueño, dirección de Relaciones Institucionales, el representante del club. Lo que es seguro es que Son Moix va a presentar un lleno absoluto si los 16.125 abonados bermellones acuden a su asiento. Y el Mallorca se frota las manos porque ha recaudado, solo en entradas, más de cuatrocientos mil euros, más que en toda la temporada pasada en Segunda División. Se trata de la tercera vez en lo que va de temporada que el club se ve obligado a colgar el cartel de 'No hay billetes'. Lo logró ante la Real Sociedad, encuentro en el que el club hizo una caja de casi cien mil euros con la venta de billetes para el partido. Posteriormente también lo consiguió ante el Atlético de Madrid, disputándose el partido en miércoles a las 19 horas. No obstante, en ambos casos se vieron algunos asientos vacíos que eran de abonados que no acudieron al estadio, por lo que la entrada no superó los veinte mil espectadores. Lo normal es que mañana se supere esta cifra ampliamente.

Pese a las críticas que hubo desde algunos sectores por los elevados precios de las entradas (oscilaban entre los 80 euros en la Grada Lluís Sitjar y los 290 en tribuna cubierta), lo cierto es que el Mallorca ha logrado su objetivo de obtener una buena recaudación sin que sus abonados tengan que pasar por taquilla. Es el premio por jugar entre los mejores.