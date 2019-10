Kubo se ejercita en un Son Moix blindado

Vicente Moreno pudo trabajar ayer por primera vez durante la semana con toda la plantilla después de que Kubo llegara a la isla en la noche del miércoles procedente de Tayikistán. El nipón solo ha disputado cuatro minutos en los dos partidos de Japón ante Mongolia y Tayikistán, correspondientes a los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022 y la Copa de Asia de China 2023.

Kubo, que pertenece al Real Madrid y que está cedido hasta final de temporada, solo se habrá ejercitado dos veces con los bermellones antes de enfrentarse a sus excompañeros. No obstante, es evidente que será un partido especial para el mediapunta, que causó una grata impresión en la pretemporada bajo las órdenes de Zidane aunque, con Moreno, no ha conseguido afianzarse en el once titular.

El entrenador del Real Mallorca no quiere que se le escape ningún detalle en la preparación del encuentro de mañana ante el Real Madrid. Moreno decidió, como tantas otras veces desde que aterrizó en la isla en el verano de 2017, cerrar de principio a fin el entrenamiento de ayer. Son Moix estaba blindado y nadie, ni periodistas ni curiosos, podía tener acceso a la sesión de trabajo de cara al choque frente al líder de la Liga.

El preparador valenciano, sin Aridai, preparó aspectos tácticos y acciones a balón parado con la intención de hacer el mayor daño posible a los Ramos, Benzema y compañía.